Gema Miguel

A pocs dies per a la celebració de les Finals de la Copa del Món d’esquí alpí de la FIS em torna al cap el treball de final de màster que vaig fer, fa ara dos anys, sobre la planificació i organització d’aquest esdeveniment. Llavors, encara estava tot per imaginar i tot per fer.

La planificació i organització d’un esdeveniment d’aquestes magnituds és una oportunitat molt important de promoció, tant per a l’esport representat com per al país on es desenvolupa. No obstant això, la seva planificació té un alt nivell de complexitat, ja que involucra una infinitat de detalls i de persones per tal de mantenir-lo dins dels paràmetres de pressupost i de temps establerts.

La globalització i el creixement del turisme de neu a Andorra han fet d’aquest negoci un atractiu, no només per a empresaris nacionals, sinó també per a consultors estrangers. En l’actualitat, Andorra es promociona com una destinació de neu, sol i diversió: i és que l’estació de Grandvalira es perfila, en quant a posicionament, com una de les destinacions de neu més importants de tota Europa. Actualment, ocupa el lloc 16 del rànquing d’estacions amb més dies d’esquí del món.

Davant d’aquesta situació, sorgeix la necessitat de celebrar esdeveniments de primer nivell mundial relacionats amb el món de l’esquí que permetin consolidar el posicionament d’Andorra com un dels països referents a nivell mundial en l’esquí.

Seran moltes les persones que treballaran dins i fora de la pista perquè la celebració de la Copa del Món sigui un èxit. La bona execució de l’esdeveniment no depèn només d’aspectes impersonals, com el capital i les infraestructures, sinó també, i en molt gran mesura, d’aspectes personals com el capital humà. Un esdeveniment està fet amb persones: professionals i voluntaris que actuen i treballen per a la seva execució i només és possible tenir un esdeveniment d’èxit si existeix una bona coordinació.

Finalment, la comunicació d’un esdeveniment persegueix la distribució de dades i idees amb la finalitat d’arribar al coneixement dels seus clients, potencials i futurs. Part del treball de qui s’encarrega d’aquesta comunicació és crear una imatge de marca i generar una actitud positiva per part dels públics destinataris. Per a aconseguir-ho, ha de saber dirigir-se al mercat objectiu, d’una banda, i contrarestar, alhora, tot tipus de situacions negatives que puguin sorgir.

Per Andorra i els seus residents és tot un repte acollir unes proves d’aquest nivell; com deia el títol del meu treball, «La neu ens fa grans».