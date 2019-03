Vull aprofitar aquest espai per prendre un xic de distància i reflexionar sobre el curs dels esdeveniments, tot just abans d’iniciar la campanya electoral. Per a mi tot això que succeeix està sent –tal com resa el tòpic– força enriquidor.

D’una banda comparteixo dies, tasques i programa amb gent a qui respecto i admiro –els veterans per la seva trajectòria i experiència; i els novells per la seva empenta i dedicació (vull esmentar el Roger Padreny, qui fa uns dies ens reunia

–als novells– en un article a la premsa).

D’altra banda, tot això de les eleccions em resulta interessant –especialment– perquè les visc en una condició –diguem-ne– desdoblada: la del Secretari d’Organització del PS i la del candidat suplent a la candidatura territorial de d’Acord a Escaldes-Engordany. Aquesta posició em permet tenir una visió de conjunt –visió que trobo bàsica en qualsevol intent d’anàlisi i d’entendre qualsevol cosa.

Des de la banda de càrrec del PS visc apassionadament la defensa d’un programa integral, que dibuixa la nostra visió d’Andorra elaborada tots aquests anys i amb tanta gent, una visió que descriu com pot ser aquesta Andorra i determina la direcció que creiem que ha prendre el canvi d’aquest 2019. Una visió realista alhora que ambiciosa i emancipadora. D’aquesta visió tres punts coincideixen amb una altra força política –L’A–, la qual duu el seu propi programa i aposta per ell.

El primer punt de coincidència és el de la modificació del sistema electoral, per fer-lo més representatiu i en definitiva ajustar-lo a la realitat plural de la política i la societat d’aquest país.

El segon punt en què coincidim és en la consolidació de les garanties democràtiques, en els seu acompliment. Això vol dir responsabilitat política, transparència, independència del poder judicial i mesures anticorrupció. I el tercer punt és la posició sobre l’actual procés de negociació de l’Acord d’associació amb la Unió Europea, un tipus de relació que volem establir però no tal com s’està fent.

Aquests punts en comú queden nítidament dibuixats, no deixen gaire lloc al dubte. Però hi ha una darrera qüestió que ens uneix en la circumscripció territorial i aquesta és la ferma voluntat de guanyar i transformar el nostre país. I aquí parlen alhora el Secretari d’Organització del PS i el candidat suplent de d’Acord, doncs ambdues són la mateixa veu.