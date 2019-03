Ricard Riba

Amb aquest lema la candidatura territorial de Canillo per Andorra Sobirana hem volgut presentar-nos davant dels electors i de tots els canillencs, que ho és tothom que ha decidit venir a residir a aquesta parròquia emblemàtica i plena de riquesa, tant cultural com natural. Vàrem concloure que teníem l’obligació pel bé d’Andorra, de la seva sobirania i de tota la ciutadania de redreçar i conduir Andorra cap al camí que li pertoca prometent treballar per recuperar la nostra identitat, andorranitat, respecte, il·lusió, pensant amb els sectors més vulnerables, amb la gent gran i amb els infants, amb la conciliació i amb uns drets laborals justos, fent èmfasi a la nostra cultura tot lligant-la amb la modernitat, el somriure de la gent i un futur esperançador per a les properes generacions.



Trobarem solucions reals al problema real de l’habitatge. Canillo és una de les parròquies amb més apartaments turístics i ens trobem amb problemes per trobar pisos de lloguer. El preu de l’habitatge es pot regular de dos maneres: mitjançant la fixació de preus per part del Govern, via intervencionisme directe, que no compartim o bé, mitjançant la dinamització de l’oferta.

De fet, l’actual problema de l’habitatge s’ha produït per dos accions de la nostra administració que han disminuït l’oferta de pisos de lloguer, concretament pel descontrol dels pisos d’ús turístic. La pràctica totalitat de les comunitats del país no tenen prohibit l’ús turístic perquè no s’ha previst. Per modificar els estatuts d’una comunitat és necessaris la unanimitat dels propietaris cosa pràcticament impossible si hi ha un propietari que té un habitatge d’ús turístic. Així doncs, prohibir l’ús turístic d’habitatges si no es té l’autorització de tots els propietaris de la comunitat. Això seria una regulació professionalitzada dels pisos turístics.



Per altra banda, proposarem l’eliminació de les cessions dels terrenys consolidats que actualment encareixen fins a un 15% el preu dels pisos i l’obligació dels comuns a fer equipaments o habitatge social en els terrenys cedits així com el requisit de compliment de mesures de seguretat i habitabilitat dels habitatges dedicats a ús turístic.

Treballarem per tenir un transport públic eficaç, amb una revisió a la baixa dels preus del transport i augmentant les freqüències pensant en els temporers en temporada d’hivern i en el turisme en general, sense oblidar l’estalvi energètic i la qualitat de l’aire i impulsarem campanyes de sensibilització. Desestacionalitzarem la parròquia i promourem la cultura, el paisatge, el senderisme, amb la finalitat de donar a conèixer millor la nostra parròquia i que alhora, ens serveixi a tots per valorar el nostre patrimoni cultural i tot l’atractiu identitari. Volem que qui ens visiti vegi Canillo com un indret de pau i de tranquil·litat, d’allotjament rural i de lleure a la natura.



Volem transparència. Volem millor representativitat. Cal una reforma del sistema electoral i proposem tornar a les llistes obertes o de revisar el repartiment dels dos Consellers territorials segons la força més votada.



En definitiva, des de la Candidatura Parroquial de Canillo per Andorra Sobirana busquem solucions reals a problemes reals i us puc garantir que no ens basem en personalismes. De la mà de la número 2, l’Aret Boronat i dels 3 suplents, en Lluís Ramón Samper, en Jaume Homs i en Toni Feliu, treballem per convèncer que ens cal un canvi i que el nostre programa no és continuïtat garantida de cap política anterior. Treballem amb ganes, volem tenir veu al Consell per Canillo perquè tenim veu clara, forta i honesta i per això us demanem que ens feu confiança el proper dia 7 d’abril.