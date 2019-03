Josep Majoral

Si fem cas de les dades de les darreres Eleccions Generals, podríem dir -sense por d’equivocar-nos- que el fantasma de l’abstenció plana sobre la nostra vida pública.

A cada contesa electoral, més enllà dels resultats que consagren vencedors i perdedors, hi ha una xifra que va guanyant terreny cada dia que passa: el percentatge de votants que es queden a casa.



Efectivament, la participació real registrada en les Eleccions Generals de 2015 va ser del 65,5%, 8 punts menys que en les eleccions del 2011 i 20,9 punts per sota de l’esperat, segons els resultats de l’enquesta

.

Les dades obtingudes de l’enquesta del 2015 establien que un 86,4% dels enquestats andorrans tenien intenció d’anar a votar, mentre que només un 5% deien que no hi anirien i un 8,5% no ho tenien decidit encara.

Sovint, la brega política, la vida de l’hemicicle, dels despatxos, dels debats i les negociacions no ens deixa veure la base



Entre els andorrans i andorranes que no pensaven anar a votar, un 43% ho justificaven dient que no creien en la política, un 29% no estaven d’acord amb cap partit ni candidat, i un 17% no sabien a qui votar. Entre les persones que pensaven anar a votar, a més, destacava un elevat nombre d’indecisos.



Els factors que alimenten l’abstenció són molt diversos. Hi ha el conformisme, el desinterès, la desconnexió. Però també hi ha el rebuig a un sistema polític que allunya els votants dels seus representants.



El dijous 21 es van publicar els resultats de l’enquesta preelectoral del Centre de Recerca Sociològica de l’Institut d’Estudis Andorrans, l’eina que parla de la intenció de vot dels andorrans i les andorranes. Vuit-cents ciutadans de nacionalitat andorrana i quatre-cents no andorrans han estat interpel·lats per respondre telefònicament, sobre qüestions relacionades amb la política i el seu coneixement sobre la convocatòria de les properes eleccions generals.

Una enquesta, que valora els candidats i la gestió de l’actual govern, i que avança la intenció de vot. Centrant-nos ara amb el terme que ens preocupa «l’abstenció» i en comparativa amb l’enquesta del 2015 podem dir que el percentatge de gent que anuncia que no anirà a votar a passat de un 5% al 2015 a un 8.6 al 2019.



Vist tot plegat, a les dones i els homes de la terceravia ens preocupa la credibilitat i la fiabilitat de la imatge que els polítics i la política transmetem a la ciutadania. La nostra feina no té sentit si no som percebuts com persones honestes que treballem per gestionar un país millor des de tots els punts de vista.



Sovint, la brega política, la vida de l’hemicicle, dels despatxos, dels debats i les negociacions, de les comissions, no ens deixa veure allò que és elemental, la base, l’essència de la democràcia: el votant, la ciutadania, els electors i electores, a qui hem de servir abans de res, perquè són la base de la democràcia.



Cal treballar per eliminar aquesta distància, i això només ho aconseguirem oferint la màxima transparència. Estem en temps de propostes, de grans declaracions, i està molt bé que tothom es presenti davant el poble amb les millors credencials possibles.



Per tot plegat, des de la terceravia ens comprometem a respectar el nostre programa i a no perdre de vista el què és de veritat important. Treballant amb rigor, transparència i prop de la ciutadania.