Ricard Riba

Des d’Envalira i fins a Torrent Pregó. Passant per Bordes d’Envalira, Soldeu, Incles, El Tarter, Ransol, Els Plans, l’Aldosa, El Vilar, Canillo, Prats, El Forn, Meritxell i l’encantador raconet de Molleres. Canillo és considerada el centre religiós d’Andorra amb el Santuari i Basílica menor de Nostra Senyora de Meritxell, patrona d’Andorra, l’església romànica de Sant Joan de Caselles, la més ben conservada, i l’església parroquial de Sant Serni que destaca per la torre alta i massissa i una talla gòtica del Sant Crist del segle XIV.



La Biblioteca Comunal de Canillo es va crear l’any 1988. Inicialment es va ubicar a l’edifici sociocultural de Cal Metge, i el seu fons bibliogràfic provenia essencialment de donacions. El 23 de maig del 2005 es va inaugurar la nova biblioteca a l’edifici del telecabina del poble i que convido a que la visiteu perquè n’és un referent per l’acollida de persones de totes les edats amb uns magnífics professionals que vetllaran pel seu bon funcionament en tot moment i podreu trobar llibres i articles en format digital de qualsevol motiu que us pugui ser d’interès.



La cultura és font de riquesa i Canillo en té. Lligada amb aquesta oferta Canillo ofereix un ampli ventall de riquesa que la naturalesa ens regala. Tenim la neu, tenim un domini esquiable d’alt nivell reputacional però ens trobem que hem de desestacionalitzar la parròquia. Canillo té mesos dits de temporada baixa però no té els ingredients per ser-ho. Una vegada acabada la temporada d’hivern i el seu ventall de propostes la parròquia es redueix turísticament parlant a la mínima expressió fins ben entrat el mes de juny però no s’ho mereix. Els canillencs no ens ho mereixem i per això, Canillo es mereix més.



La xarxa viària n’és la carretera general que comunica amb França i té algunes mancances. A la zona de les Bordes d’Envalira, cert és que hi ha un radar de velocitat però és insuficient. La recta llarga convida als més incívics a circular a alta velocitat i no està ben senyalitzat. La Territorial de Canillo es compromet a buscar solució a aquest problema havent parlat aquests dies amb els veïns de la zona. Soldeu és preciós, però pot millorar.



La carretera que passa pel poble que és un punt referent d’entrada a l’estació d’esquí no està ben asfaltada i els passos per a vianants no estan ben senyalitzats i menys de nit, quan durant l’hivern la neu impedeix la visibilitat d’aquests i el poble està ple de turistes de temporada i amb l’augment de temporers que això comporta.



Arribem a Incles i ens trobem l’accés a la Vall més visitada d’Andorra poc atractiu. Els rètols són pèssims i l’entrada a la Vall amb poc d’encant amb aquell edifici abandonat situat a la part esquerra de l’entrada. Des d’Andorra Sobirana ens comprometem a millorar l’accés des de la carretera general i la seva visualització.



Els passos per a vianants de la zona del Tarter que confronten l’aparcament des de l’estació cap al poble estan mal senyalitzats i sobretot, amb molt poca visió de nit que empitjora amb el torb i la neu d’hivern. És un punt conflictiu a causa de l’augment de trànsit durant l’època d’esquí. Cal descongestionar-ho. No ajuda que siguem una parròquia atractiva si hem de fer, puntualment, retencions des d’Incles per passar pel Tarter. Treballarem per trobar la solució. Arribats a l’Aldosa ens trobem i passats la rotonda del tirineu en una zona urbanitzable dels dos costats i hotelera. Els passos de vianants hi són, però mal pintats i proposem un semàfor amb control de velocitat amb càmera de vigilància. Així ens ho demanen els veïns.



Arribem a Canillo. És un poble pràcticament de línia recta i la velocitat hi és present. Canillo necessita semàfors de control de velocitat seriosos amb videovigilància i trobar solució al problema real per descongestionar el trànsit.



Els canillencs demanen millores en la xarxa viària, millores en les freqüències del transport públic, minibús subcontractat que vetlli pels ciutadans dels nuclis com El Tarter, Ransol, l’Aldosa, El Forn i Prats i Meritxell i dipositi aquestes persones a la primera parada de bus ubicada a la carretera general.



En definitiva, la Territorial de Canillo per Andorra Sobirana us demana veu al Consell. Us demanem el vot i us el demanem per millorar la Parròquia de Canillo en general, per millorar l’economia del país, per millorar les pensions, treballar pel comerç, per la sanitat i la seguretat ciutadana.



Dinamització i creació de llocs de treball, solucions per a l’accés a un habitatge digne, recuperar la qualitat democràtica. Vetllar per tothom. Vetllar pels canillencs. Perquè canillencs ho som tots els quins vivim a la parròquia de Canillo i sense vosaltres, res funcionaria. I per aquestes eleccions, demanem a l’elector de Canillo que ens faci confiança.