Carles Acosta

Actualment, els joves que acaben de realitzar els seus estudis, es troben majoritàriament, amb la crua realitat de front. Una realitat que es reflecteix amb dificultats per entrar en el món laboral segons les seves especificacions, dificultats per poder emancipar-se. Entre altres fets que es van desencadenant per culpa de la manca d’oportunitats al país.

Què no estem suficientment formats? Personalment, crec que en els darrers anys, no se’ns han donat moltes oportunitats als joves, començant per les poques oportunitats per accedir al món laboral.

Avui dia Andorra està perdent grans talents. Talents joves molt preparats amb les seves carreres, màsters, doctorats, etc, ja que han de marxar del país perquè aquí no troben les oportunitats que es mereixen, i perquè no poden demostrar les seves habilitats i les seves capacitats en qualsevol feina o càrrec.

Per un altre costat, ens trobem amb la problemàtica de la «no emancipació», ja que actualment la gran majoria de joves -i no tan joves- no poden marxar de casa per manca de recursos i per l’elevat preu del lloguer. Seguim, doncs, amb el peix que es mossega la cua: manca d’oportunitats que provoca manca de recursos i que fa que no puguem marxar de casa dels pares.

El que acabo d’exposar hauria de ser una de les prioritats per a la societat i per a qualsevol projecte polític, ja que estem parlant del futur del nostre país. Un futur que de ben segur dependrà de les noves generacions. De joves que es preparen acadèmicament per aportar el seu gra de sorra per fer del nostre petit gran país, un lloc encara més gran del que és i amb noves aportacions per fer-lo progressar.

Però la realitat és ben diferent. Andorra segueix perdent al seu jovent, al seu talent, a futurs professionals qualificats, que es veuen obligats a marxar del país per guanyar-se la vida i trobar fora les oportunitats que aquí no tenen. És per aquest motiu que Andorra, ha de continuar treballant, per donar més oportunitats a la gent de país, gent tan preparada com qualsevol altra que provingui de fora, i amb una virtut més forta que la de cap altra, que és l’estima vers el seu país.

Però perquè tot això canviï i els joves tinguin més oportunitats, Andorra també necessita un canvi. Un canvi que implica que no torni a governar DA que en els darrers 8 anys ja han demostrat que no pensen en els joves ni creuen en el seu talent. Per això, el 7 d’abril no perdis l’oportunitat de donar veu als Joves i vés a votar, perquè els joves ens ho mereixem i s’ho mereix Andorra.