Si tens aquest dubte, és perquè vius en un país democràtic perquè si no, no tindries l’opció. Si visquessis en una dictadura, t’imposarien el cap d’estat i segurament series capaç de pagar per votar, per a canviar el sistema. A més, si ets dona, vull que sàpigues que fa uns 80 anys, no tenies dret a votar. Amb la qual cosa més al teu favor per a fer-ho perquè, moltes dones han lluitat per a aconseguir aquest dret.



La teva capacitat de triar entre votar o no, està determinada per les teves experiències passades. Segurament hauràs votat en diverses ocasions i no han tingut l’efecte desitjat. Amb la qual cosa, ara les generalitzes i penses: - Per a què votar, si les coses no canvien? Ara jo et pregunto, - segur que no han canviat? - Potser no totes les que tu volies, però algunes segurament que sí. Hi ha una cosa que has de tenir clara i és que els polítics no són màquines, són éssers humans igual que tu i que jo. Preocupa’t una mica en el seu estil de vida i veuràs que tenen els mateixos problemes emocionals i econòmics que la majoria dels ciutadans. També tenen família, pare, mare, fills, germans, etc. A aquesta forma de pensar cal afegir-li el locus de control.



Pot ser intern o extern. Quan és extern, creus que res depèn de tu. Tot està en mans del destí, la sort o en els altres. En canvi, quan és intern, creus que depèn de tu. De l’esforç i les teves capacitats. Aquesta segona forma de pensar és la que condueix cap a la força emocional i a pensar en un futur millor. Saps que tot pot canviar d’un dia per a l’altre. Quan fas servir la primera opció, et deixes influenciar per les opinions dels altres. Quan sentis a altres persones dir que votar no serveix de res, et deixaràs emportar per les seves idees. Aquí és on has d’usar el pensament crític. Aquestes persones pensen realment així o ho estan fent per a manipular-te i aconseguir que no votis? Així el seu partit no tindrà vots en contra.

Tens moltes excuses per no votatr i t’aferres a elles per no fer-ho: no tinc temps, aquest dia treballo, fa mal temps, estic malalt...



Deixo tres característiques d’una persona amb locus intern: 1) Té iniciativa. 2) És propensa a prendre responsabilitats per les seves accions. 3) Se sent segura davant els reptes. El locus extern és típic en les dictadures perquè per molt que vols i facis, les coses no depenen de tu, sinó de factors externs.



Recorda aquesta frase: «Durant la campanya electoral no hi ha amics, només negocis». Els seguidors del partit que està governant, votaran perquè la situació continuï igual i els seguidors dels partits opositors, ho faran perquè canviï. Llavors, què passa quan no votes? Opció A: si el teu partit és el que governa actualment, pot perdre les eleccions i opció B: si el teu partit és de l’oposició, pot ser que no les guanyi. T’hauràs adonat que el teu vot suma. Pot canviar el rumb del país o deixar-lo tal qual està. Pots continuar gaudint dels teus privilegis o perdre’ls. Així que tu decideixes si deixar-ho a l’atzar o anar a votar. Després tenim les persones que no se senten identificades amb cap partit o no els interessa la política.



En el primer cas seria recomanable votar pel partit que creguin que menys els perjudicarà. No obstant això, en el segon cas vull anunciar-los que qualsevol forma de vida està condicionada per la política. Ho fa a través dels impostos, la sanitat, el treball, la cultura, la seguretat, l’habitatge i qualsevol activitat que fem. Amb la qual cosa, si no vols perdre drets i/o en vols guanyar més, no et queda més remei que informar-te sobre la política que s’exerceix al teu país.



Segurament tens moltes excuses per a no votar i t’aferres a elles per no fer-ho. Són de l’estil: no tinc temps, aquest dia treballo, fa mal temps, estic malalt, sempre guanyen els mateixos, els polítics només volen robar-nos, etc. Si encara i així no vols votar, és una decisió respectable però llavors, tampoc et queixis. Si ho fas, estaràs infravalorant l’opinió dels altres ciutadans. Nosaltres fem l’esforç per mantenir les coses tal qual estan o de canviar-les, segons els nostres interessos. En contrapartida, tu estàs sent una persona tòxica. Contamines l’ambient amb crítiques i rumors. Aconseguiràs que la gent s’allunyi de tu, perquè una persona que es queixa però no fa res per canviar la situació, és una persona que en comptes de sumar, resta.



A més a més, és un dia especial perquè és l’únic dia de l’any en què no hi ha diferències socials. Ja siguis un indigent, de classe obrera, mitjana o rica. Siguis obès, musculat, prim, lleig o maco. El teu vot té el mateix valor que el dels altres. És un dia per a gaudir perquè a partir del següent, tot pot canviar. T’adones del poder que tens? Pots canviar la vida a moltes persones. Fer que l’indigent tingui un futur millor o que l’obrer baixi de graó social i sigui un indigent. Segons les lleis que aprovi el nou govern. Apujar o abaixar els impostos, retallar drets socials o crear-ne més, invertir en educació, generar més llocs de treball, reduir la diferència salarial entre homes i dones, etc.



Per a acabar, si tan enfadat estàs amb la classe política, per què no crees o t’afilies a un partit? Podràs aportar idees i solucions i fins i tot pots arribar a ser ministre o cap de govern. Amb tot el que has llegit, encara penses que votar és una pèrdua de temps? Si no ho fas per tu, fes-ho pels altres, però vota estimat ciutadà.H