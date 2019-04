Greta Thungberg és la jove estudiant sueca que ha posat en el punt de mira altre cop el canvi climàtic i ha esdevingut un referent de l’activisme del moviment ecologista, que ha impulsat el moviment ‘Fridays for Future’ a tot el món, i que com a protesta cada divendres feia vaga de l’escola i s’asseia davant el parlament suec amb una pancarta a les mans, amb la intenció de conscienciar el seu Govern davant l’escalfament global.

Aquí a Andorra també ha arribat el moviment i un grup d’estudiants del Lycée Comte de Foix es van sumar a aquest col·lectiu mundial i van convocar una concentració el mes passat.

Aquesta consciencia ja està arribant també a les empreses i entitats d’inversió, i cada cop menys ens estranya quan parlem d’inversió sostenible amb criteris ESG (les sigles en anglès dels criteris mediambiental, social i governació), que cada vegada estan prenent més força. Ara, no només són els inversors institucionals i les gestores de patrimoni globals les que tenen en compte aquests criteris, també les companyies i les grans entitats es van conscienciant de la necessitat de reduir el seu impacte en l’entorn.

El especialistes d’inversió del Grup Andbank van crear un fons (el SIGMA Global Sustainable Impact) amb una estratègia amb criteris ESG, amb l’objectiu d’obtenir rendibilitats consistents i, alhora, generar un impacte positiu social directe pel fet de destinar part dels beneficis a finançar projectes d’investigació contra el càncer.

Segons els nostres especialistes, aquest tipus d’inversió no és una megatendència, però tampoc una moda passatgera. A tancament de 2018, la inversió sostenible i responsable ha aconseguit els 23 trilions de dòlars, un xifra important que representa una quarta part dels actius sota gestió de tot el món. Avui dia, i volem creure que pel fet que s’estigui arribant a promoure d’alguna manera aquesta consciència de la gestió responsable i sostenible, els inversors estan demanant cada vegada més als seus assessors que inverteixin en companyies amb criteris ESG.

Però quina és la història d’aquests criteris i quines són les principals estratègies en aquest tipus d’inversió?

Segons els experts, l’oposició a la guerra de Vietnam, en ple moviment hippie, porta a uns estudiants a exigir que les carteres d’inversió de les seves universitats deixin d’invertir en empreses militars.

La història del moviment modern per la inversió sostenible comença durant els anys 90, quan es busca captar un interès per invertir seguint criteris de caràcter ètic. A final del mil·lenni, el 1999, es llança el primer índex mundial que segueix criteris de sostenibilitat, fet que suposa un gran pas en la inversió sostenible.

Però el veritable moment de l’arrencada és quan l’ONU presenta els seus Principis per a la Inversió Responsable (UNPRI) un anys després de l’entrada del nou mil·lenni. Aquesta iniciativa la promou una xarxa internacional d’inversors que redacten sis principis amb l’objectiu d’ajudar els participants dels mercats a comprendre els efectes de la sostenibilitat i integrar aquests assumptes en les seves decisions sobre inversions.

Aquests sis principis a seguir van ser decisius per al moviment de la inversió socialment responsable, el primer dels quals és incorporar els assumptes ESG als processos d’inversió i en la presa de decisions.

I quines són les principals estratègies d’inversió? Bé, segons els companys especialistes (als que he hagut de demanar-los la ‘xuleta’ que jo d’aquestes estratègies no entenc gaire ) l’Eurosif, Fòrum Europeu de referència en Inversió Socialment Responsable, classifica les diferents estratègies en:

-Exclusions: Que és l’enfocament més bàsic, perquè es tracta d’una estratègia passiva que simplement redueix l’univers d’inversió aplicant uns criteris d’exclusió de determinats sectors o companyies, com ara l’armament o el tabac.

-Norms-based Screening: Aquesta es basa en el compliment de determinades normes internacionals (OCDE, Nacions Unides, etc).

-Best in class: Com el seu nom indica, es refereix a les millors companyies de la seva categoria o sector industrial. Aquesta opció ha crescut un 20% en els últims 8 anys, segons les dades de l’Eurosif.

-Sustainability Themed: Inversió en temàtiques de sostenibilitat.

-ESG Integration: Basada en integrar els factors ESG en tot el procés de selecció i de presa de decisions d’inversió en companyies.

-Engagement and Voting: Una estratègia activa que busca incidir en les decisions de la companyia mitjançant el diàleg i el vot en la seva Junta.

Bé, segons diuen els experts, sembla que els inversors individuals són els que cada cop més demanen la inclusió dels criteris de sostenibilitat i d’un enfocament d’impacte en les seves inversions. Esperem que amb l’ajuda de moviments i persones com la Greta i dels inversors, cada cop més responsables, aquesta moda d’inversió no sigui passatgera.