Si féssim un primer balanç de les eleccions del passat 7 d’abril caldria destacar que ens han deixat un nou arc parlamentari més fragmentat i sense cap majoria absoluta. És cert que el nostre sistema electoral, que emana de la Constitució de l’any 1993 i que preveu dues circumscripcions ha conformat, al llarg dels anys, escenaris post-electorals de tota mena: amb minories molt remarcables i majories absolutes molt àmplies.

Ara ens trobem en un escenari sense que cap força hagi obtingut la suficient representació parlamentària per a poder formar un Govern sense el suport d’altres formacions polítiques. És l’hora, més que mai, de la política. No és l’hora dels retrets ni de mirar el que ha passat les darreres legislatures. I no em refereixo únicament a les dues darreres, òbviament.



És l’hora que totes les forces representades al si del Consell General tinguin encara més voluntat de diàleg i d’entesa. I que aquesta voluntat es demostri amb fets. Cal teixir nous lligams de confiança per poder avançar plegats. Crec que aquesta ha estat la voluntat dels electors a les darreres eleccions i el mandat que han traslladat als seus representants.



També crec que el diàleg entre les diferents opcions polítiques ha de tenir com a principal objectiu l’estabilitat que permeti una governabilitat per tal de poder afrontar amb garanties els desafiaments immediats que té plantejats Andorra. En res pot beneficiar al país i als seus ciutadans entrar en un període d’inestabilitat política constant. La cultura del pacte i el consens –molt habitual en altres països- haurà de ser la regla durant els propers anys: així ho han volgut els nostres ciutadans.



A ningú se li escapa tampoc que en aquesta legislatura s’hauran d’abordar reptes que configuraran el nostre esdevenir com a país. Reptes que, ara més que mai, hauran de comptar amb el suport i amb la participació del màxim de forces polítiques. Sense anar més lluny, la negociació de l’acord d’associació ha de permetre trobar el nostre millor encaix en el si de la Unió Europea i ha de ser una font d’oportunitats pel nostre país. Caldrà, doncs, inevitablement, més col·laboració que mai entre les diferents forces polítiques perquè aquesta negociació sigui el més positiva possible i, sobretot, perquè sigui el més propera a la ciutadania.



Altres qüestions de vital importància que crec que necessitarien ser treballades des del màxim consens possible són la viabilitat del nostre sistema de pensions i la problemàtica de l’habitatge.

Aquests darrers comicis han donat a cada formació un paper que hauran d’assumir. Un paper que cadascú haurà d’assumir de manera corresponsable i que implica, de ben segur, l’oportunitat de tenir una participació molt més central en la presa de decisions del país i en la seva governabilitat.

Secretari general de Demòcrates