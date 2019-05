Des que Gerard Piqué va comprar l’FC Andorra, el club ha fet un canvi radical i ha dut a terme molts fitxatges, entre ells els de Gabri García i Albert Jorquera com a entrenadors de l’equip, fet que va provocar que Richard Imbernón i Josep Joan Linares fossin fulminats de la banqueta tricolor. A més, tota aquesta gran operació que va tenir un gran ressò mediàtic, va implicar prendre moltes decisions, totes fetes des del secretisme i, entre altres coses, sorgien les fake news. El club havia crescut en tots els sentits i comptava amb grans jugadors com Ernest Forgas, Adrià Vilanova o Martí Riverola i, a vegades, la feina del periodista era molt complicada.

Ara, un cop presentat el projecte i amb els nervis inicials calmats, les coses s’estan fent bé i, pas a pas, el projecte comença a agafar forma i la Tercera Divisió és molt a prop.

Però sens dubte, la millor decisió que ha pogut prendre el club és tornar a comptar amb Imbernón, un home que sempre ha sentit els colors de l’Andorra i que tenia un somni, entrenar el club de la seva vida. Ara ho podrà fer, de nou, però d’una altra manera i amb molta responsabilitat, ja que serà l’encarregat de la base del club, de formar els jugadors que en el futur han de representar els tricolor i que nodriran la selecció absoluta. A més, tothom coneix la llarga trajectòria d’Imbernón pel que fa a la formació i, per tant, es converteix en la persona idònia per liderar aquest projecte que, a més, és un requisit necessari i reclamat per part del Govern. L’FC Andorra ha esmenat el gran error que va cometre.