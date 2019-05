Mercè Miguel

Unicef encara aquest mes de maig amb moltes ganes, ja que tindrem la cloenda dels Consells d’Infants de les set parròquies, moment en què els consellers infantils (nens i nenes dels tres sistemes educatius, amb edats entre 8 i 12 anys) exposen davant el comú les propostes de millora per a la seva parròquia. Propostes treballades amb els seus companys i professors durant el curs i amb l’objectiu de donar veu a les seves inquietuds i preocupacions en temes com el transport públic, els carrers, els espais lúdics, l’escola o la sostenibilitat.

Per Unicef és fonamental que tots els infants tinguin un espai on expressar les seves idees, on se sentin escoltats i respectats com a ciutadans i ciutadanes, i on les seves opinions siguin valorades.

A principi de curs, visitem les escoles i expliquem als alumnes que és la participació infantil i perquè és valuós que expressin les seves idees i sobretot, que és un Dret que estableix la Convenció sobre els Drets de l’Infant, adoptada per les Nacions Unides el 1989 i per Andorra el 1995.

Aquest any celebrarem els 30 anys de la Convenció i pot ser una molt bona oportunitat per recordar a infants i adults que tan important és opinar, com ser escoltat amb respecte, tolerància i generositat.