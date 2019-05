Anem atrafegats tot el dia, amb l’hora enganxada al cul, presses aquí i allà i moments d’estrès per la feina, la casa o les mil i una històries que tenim al cap. I quan arriba l’hora de descansar, quan representa que hem de posar la ment en blanc i gaudir d’un somni profund, el nostre cervell segueix més actiu que mai. Hi ha qui té la sort de caure rendit al llit segons després d’haver-s’hi posat. Els envejo, ja que aquest no seria pas el meu cas, ni el de milers d’habitants que cada nit fem mil i una peripècies per aconseguir dormir unes hores. Segons la Clínica de Trastorns del Son de la UNAM, gairebé el 50% de la població pateix algun trastorn que l’afecta a l’hora de dormir. Els motius són diversos: genètica, malaltia, estrès, canvis... De fet, vist com avança la societat i com ens embarquem cada vegada més en un món esclavitzat pels diners i pel poder, no m’estranyaria gens que d’aquí a pocs anys el 50% passés a ser un 70%, o més.



Les preocupacions que ens envolten no cessaran, per tant, no queda més remei que enfrontar-nos a l’insomni i buscar alguna manera d’apaivagar-lo. Meditar, desconnectar els aparells electrònics, llegir, no utilitzar el mòbil mentre estem al llit, sopar poc... Les recomanacions per part dels experts són infinites, però en molts casos, els fantasmes dels nostres neguits són més forts i no acaben sucumbint al son. Fa un parell de dies, estava parlant precisament d’aquest tema amb uns coneguts. I hores després, el meu smartphone, que fa honor al seu nom (smart), em va voler sorprendre amb un article on s’explicava una tècnica per quedar-se adormit en dos minuts. L’article va aparèixer com per art de màgia, mentre donava un cop d’ull al Facebook. Aquests petits fets ens demostren que en algunes ocasions (poques) l’espionatge del nostre mòbil ens pot arribar a ser útil. Bé, la qüestió és que al final la curiositat em va poder i vaig acabar llegint l’article. En ell es descrivia una tècnica militar de l’any 1981 creada per a una escola de pilots dels Estats Units. L’objectiu era que els pilots poguessin quedar-se adormits en qualsevol lloc i situació. I sembla que va funcionar, puix que el 96% dels qui la van fer van donar un resultat positiu. Qui sap si aquest percentatge és cert o no. Potser és la necessitat de dormir tranquil·lament o de comprovar si la tècnica funciona, el cas és que fa un parell de dies que la realitzo. Per ara, però, no us puc dir si és efectiva, ja que, segons els experts, comença a funcionar al cap de sis setmanes de practicar-la. Per tant, us deixo els passos a seguir amb l’esperança que algú em comuniqui el resultat i m’estalviï sis setmanes d’incertesa.



1. Asseu-te a la vora del llit, amb el telèfon en silenci i només il·luminat per una llum tènue. 2. Relaxa els músculs de la cara imitant un somriure, estirant-los al màxim i després relaxant-los tornant a la posició inicial. 3. Quan ja sentis la cara «desinflada», relaxa les espatlles i els braços com si alguna cosa els estirés cap a terra. 4. Mentre facis aquests passos, respira profundament i concentrat en escoltar el so de l’aire quan inspires i espires. 5. Ara és moment de passar a la ment. Prova de deixar-la en blanc durant 10 segons deixant passar qualsevol pensament que et vingui al cap. 6. Finalment, imagina’t en alguna d’aquestes dues situacions: que estàs en una canoa, en un llac, mirant el cel blau o que estàs en una hamaca que es bressola lentament.