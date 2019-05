Què ha passat exactament per causar una nova escalada de les tensions?

• Un cable diplomàtic de Pequín va arribar a Washington a última hora de la nit del divendres, amb modificacions sistemàtiques del projecte d’acord comercial de gairebé 150 pàgines que han anat treballant les parts.

• Segons tres fonts del govern dels EUA i tres del sector privat, Lighthizer i el secretari del Tresor Steven Mnuchin, es van sorprendre davant la magnitud dels canvis en l’esborrany. Aquest cable amb els canvis va augmentar el risc que fracassin mesos de negociacions entre els dos països.

• Segons les fonts del sector privat: «En cadascun dels set capítols de l’esborrany d’acord comercial, la Xina va eliminar els seus compromisos de canviar les lleis per a resoldre les queixes principals que van causar que els Estats Units iniciïn una guerra comercial: el robatori de la propietat intel·lectual dels EUA i els secrets comercials; transferències forçades de tecnologia; la política de competència; accés a serveis financers; i la manipulació de la moneda.

Reacció de Trump el cap de setmana

• El president Donald Trump, va respondre en un tuit el diumenge en el qual va prometre augmentar els aranzels per a productes xinesos el divendres. Tant Mnuchin com Lighthizer van informar dilluns que «el retrocés xinès havia provocat l’ordre aranzelari de Trump».

• L’eliminació del «llenguatge legal vinculant» de l’esborrany (és a dir, l’acordat sobre canvis de lleis a la Xina) va afectar directament la màxima prioritat de Lighthizer (Representant de Comerç dels Estats Units), qui considera que els canvis en les lleis xineses són essencials per a verificar el compliment després d’anys del que els funcionaris dels Estats Units han dit promeses de reformes buides.

• Lighthizer ha pressionat per un règim de compliment més semblant als quals s’usen per a imposar sancions econòmiques punitives, com les imposades a Corea del Nord o Iran, que un acord comercial típic. «Això soscava l’arquitectura central de l’acord», va dir una font amb seu a Washington amb coneixement de les converses.

Què diu Pequín?

• Els negociadors xinesos van dir que no podien tocar les lleis. «Canviar qualsevol llei a la Xina requereix un conjunt únic de processos que no es poden navegar ràpidament», va dir un funcionari xinès familiaritzat amb les converses. El funcionari va refutar l’afirmació que la Xina estava fent marxa enrere en les seves promeses. Va agregar que les demandes dels Estats Units s’estaven tornant més «dures» (sorprèn, perquè Washington havia renunciat a un dels seus principals objectius: demanar la fi dels subsidis a les empreses industrials xineses).

• La setmana passada, Liu els va dir a Lighthizer i Mnuchin que necessitaven confiar en la Xina per complir les seves promeses a través de canvis administratius i reguladors amb el temps. Tant Mnuchin com Lighthizer van considerar això inacceptable, atesa la història de la Xina de no complir amb les promeses de reforma.

• Una font del sector privat informat sobre les converses va dir que l’última ronda de negociacions (setmana passada) havia estat molt dolenta perquè «la Xina es va tornar cobdiciosa», «la Xina es va desdir en una dotzena de coses», «Les converses van ser tan dolentes que la veritable sorpresa és que Trump va trigar fins diumenge a explotar». Aquesta font va apuntar que «la Xina encara sembla estar calculant malament amb aquesta administració».

Quin escenari se’ns planteja? En 10 punts:

1. Els inversors i analistes van qüestionar si el tuit de Trump era una estratègia de negociació per obtenir més concessions de la Xina, però ara sabem que la resposta de Trump no va ser simplement una estratègia de negociació. La magnitud de les revisions en el text/projecte d’acord comercial dóna lloc a un contratemps que considerem greu.

2. S’espera que Liu arribi a Washington el dijous i que hi hagi dos dies de converses al límit. Aquesta reunió es considera com a «fonamental». Els optimistes diuen que podria tractar-se d’una última ronda possible abans d’un històric acord comercial. No obstant això, ara els funcionaris dels EUA tenen poques esperances que Liu vingui amb alguna oferta que pugui tornar a encarrilar les converses, van dir dues de les fonts.

3. Per a evitar l’escalada, Liu hauria de rebutjar els canvis proposats en el text de la Xina i acordar l’opció de canviar les lleis.

4. De quant temps disposem? La finestra per restaurar l’acord és estreta. La bona notícia de darrera hora és que Washington ha decidit que les tarifes no s’aplicarien als productes en trànsit. Aquesta decisió dels EUA servirà per ampliar la finestra de negociació entre dos i quatre setmanes més, en un clar gest d’intentar evitar el conflicte.

5. Fins i tot Mnuchin, que ha estat més obert a un acord, i a vegades s’ha enfrontat amb Lighthizer, va aparèixer en sincronia amb Lighthizer a donar una resposta contundent. No obstant això, encara deixa oberta la possibilitat que les noves tarifes es puguin evitar amb un acord. Una cosa està clara. Els tuits de Trump no deixen espai per a retrocedir. Lighthizer va deixar clar que, malgrat les converses, «el divendres arribarà la tarifa establerta».

6. Els pròxims dies, hi haurà una dinàmica bidireccional entre els mercats i les negociacions. L’aprofundiment de la caiguda de l’1,7 % del dimarts en l’S&P 500 dificultaria que Trump jugui dur, i augmentarà les possibilitats d’un acord.

7. Trump ha adoptat un enfocament característicament obert. La Xina sembla jugar també al hardball. Les tàctiques de joc dur i els intents d’obtenir guanys addicionals a mesura que es tanquen les negociacions, no són inusuals.

8. El nostre cas base és que la treva es manté i aconseguim algun tipus de tracte, si no aquesta setmana en un futur pròxim (abans del G20 a Osaka?).

9. Raó per a la tranquil·litat: És en interès de totes dues parts. Juntament amb la pausa de la Fed i l’estímul de la Xina, la treva comercial és un dels tres pilars de la recuperació dels mercats de capitals i les expectatives de creixement el 2019 (especialment a la Xina).

10. Si ens equivoquem, i es reprenen les hostilitats, haurem de reduir les nostres previsions.