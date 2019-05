Encara recordo l’article que vaig fer sobre l’acord entre el Partit Socialdemòcrata i Liberals d’Andorra, un article ple d’il·lusió i amb ganes de fer una nova política a Andorra. Desgraciadament, aquest acord ja no ha pogut ser viable després de les eleccions i alguns dels nostres consellers de d’Acord han servit contràriament al previst (almenys per mi) per donar suport a 4 anys més d’un Govern de Demòcrates per Andorra (evidentment tots tenen ministeris, però la batuta continuarà essent de DA).



Entenc i comparteixo plenament el regust de molts dels votants de d’Acord que havien confiat el seu vot en nosaltres per una «nova política» i que veuen que una part d’aquest sufragi ha servit per donar suport de manera inconscient a allò contra el que volien lluitar. Vull deixar clar que no parlo dels consellers de Liberals d’Andorra, sinó dels de d’Acord que són aquells que es van comprometre.

Molts em demaneu: I ara? Que passa amb tot allò que portaveu en l’acord preelectoral de d’Acord? Recordem: una llei electoral realment representativa, sistema de consultes populars, nou sistema de responsabilitat pública i, finalment, una nova estratègia per a Europa. Doncs per part dels dos candidats liberals de d’Acord no sé com ho defensaran sabent que formen Govern amb el partit que evidencia totes aquestes mancances. Però sí que puc respondre pels dos parlamentaris de les llistes de d’Acord per part del Partit Socialdemòcrata.



Perquè com jo, de ben segur, la Rosa i el Quim continuen estant d’Acord i lluitaran durant els 4 anys vinents per tirar endavant aquestes propostes programàtiques i de ben segur, no estaran sols. Compten amb els nostres 5 consellers generals de la llista nacionals del Partit Socialdemòcrata i del suport de tots els candidats del PS de d’Acord. Perquè nosaltres sí, encara creiem en una democràcia real i de tothom. Perquè creiem en aquests 4 punts i en els beneficis d’aquests per a la nostra democràcia i el nostre país. Així doncs amics i amigues, que van confiar en d’Acord pel canvi, no us preocupeu perquè entre tots continuarem defensant-ho dintre del Consell amb el Quim i la Rosa i fora amb tots els membres de la candidatura. Perquè des del Partit Socialdemòcrata, creiem en pactes polítics, però no a qualsevol preu. I nosaltres davant de tot posem Andorra i al ciutadà. Així doncs: nosaltres sí que continuem estant d’Acord per una Andorra per a tothom.