Durant els darrers dos anys, les carreteres del país van registrar un miler i escaig d’accidents de trànsit, la meitat dels quals, van ser accidents amb víctimes de diferent consideració. Aquesta estadística de sinistres inclou nou víctimes mortals de les quals sis van ser motoristes. Des del punt de vista estadístic, algú pot interpretar que l’índex de mortalitat és baix: la realitat ens demostra, però, que una vida sola perduda és una tragèdia per a qui li toca viure-la.



Em ve al cap la campanya televisiva Tots tenim família. A la carretera víctimes 0 en la qual es preguntava a una persona sobre un objectiu ‘x’ de morts a la carretera. El testimoni responia sempre que li semblava bé, perquè la xifra que es donava era sempre inferior a la darrera estadística oficial. Després de la resposta conformista, se li feia una segona pregunta: i si una de les víctimes fos aquesta?, mostrant la imatge d’un familiar. En aquest punt, la reacció emocional del testimoni era colpidora i la resposta, immediata i des de l’ànima: cap, que no n’hi hagi cap!



En aquesta línia, hem pogut veure aquests darrers dies l’espot d’una campanya de conscienciació que ens interpel·la amb el mateix objectiu i amb el lema Missió zero accidents. La iniciativa, sense precedents, parteix de la unió de voluntats de la societat civil i de l’administració i té la finalitat de reduir la sinistralitat a les carreteres i eradicar els accidents amb víctimes mortals. Es tracta d’una iniciativa a tres anys vista que interpel·larà a tot aquell que vagi sobre rodes: enguany, els motoristes i ciclistes; l’any vinent, als conductors de vehicles i el 2021 els vianants.



Cada actor dins l’àmbit de la mobilitat té un paper a jugar en aquesta Missió Zero Accidents. Una responsabilitat compartida i un exemple clar de trasnversalitat que articula tota una sèrie d’accions i propostes encaminades a provocar aquest canvi que vol anar més enllà de l’estadísitca. Es tracta de sacsejar les consciències, de provocar un canvi de mentalitat i d’assentar un nou sistema de valors que ens condueixi, cap a la responsabilitat i cap a la prudència.



Una societat sense cap víctima a la carretera és possible. Ens ho devem a nosaltres mateixos i, sobretot, a tots aquells que ens estimem. Hem de fer possible aquest repte i ens hem d’implicar al màxim amb tots aquells que han tingut l’encert de prendre la iniciativa: l’Automòbil Club d’Andorra i el Govern.