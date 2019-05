Carlota Valls

Escriu el nostre poeta Joan Graell: «Als trulls del cor, l’anhel dels sarments brotarà amb saba nova». A Catalunya, més de 800.000 catalans han votat a ERC i més de 750.000 als socialistes, a força distància de Junts per Catalunya, relegada a tercera posició. A la nostra comarca, si sumem els 6 consellers d’ERC-AM i els 4 de Compromís, superen els 9 de Junts. I a la nostra ciutat, la Seu, Compromís ha estat clarament el partit vencedor.

A casa nostra, la històrica hegemonia del conservadorisme de Convergència ha arribat a la seva fi. Després de més de 30 anys d’un Consell Comarcal del mateix color, un anhel de canvi expressat a les urnes transforma el panorama i el tenyeix d’esperança progressista.

Fins el 15 de juny, dia en què es conformaran els governs locals, necessitem valentia, fermesa i esperança.

Valentia pels qui veuen que el seu còmode univers es transforma i els envaeix el vertigen; fermesa pels qui tenen la possibilitat de fer realitat el que el poble demana i els hi tremola la mà; i esperança pels qui portem 30 anys lluitant per aquest canvi.

De tots nosaltres s’espera que actuem amb responsabilitat. Dels polítics, em refereixo, perquè després ens queixem que la nostra activitat està desprestigiada. El poble ja ho ha estat de responsable, ha anat a votar amb una participació notable. Ara ens toca complir i actuar segons els seus interessos, i no segons cap altres.

Ens toca actuar com el pagès de la vinya de muntanya, on el cep de la vida esclata sota la seva atenta mirada, que si cal farà foc a prop per lluitar contra les gelades i tindrà cura que els brots esdevinguin algun dia raïm i finalment un vi únic i exquisit. No ens podem resignar a continuar sent una de les comarques més pobres de Catalunya, amb un rànquing de riquesa dels més baixos de tot el país.

Vocació de servei, respecte al curs natural de les coses, humilitat davant quelcom superior, altura de mires, mans esteses a treballar plegats... ha arribat l’hora de la política de veritat, de la política en majúscules. No defraudem.