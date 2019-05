Fabiola Sofia Masegosa

En aquesta ocasió m’agradaria parlar-vos dels exàmens. En el meu cas, he de dir que m’agrada molt seguir estudiant i aprenent coses, però no m’agraden molt els exàmens, m’estressen molt, però abans tampoc és que m’agradessin. En realitat, a gairebé ningú li agraden els exàmens. Però la diferència és que temps enrere em dedicava només a estudiar. Aquest era el meu treball i, és clar, estudiar per a un examen resultava molt més fàcil que ara que tinc moltes altres obligacions per complir. Però, a causa d’una xerrada que vaig tenir amb alguns dels meus alumnes sobre aquest tema, m’agradaria ressaltar la meva opinió sobre la pregunta clau: són els exàmens un bon mètode per avaluar l’aprenentatge d’un estudiant?

A la meva manera d’entendre els exàmens sí que serveixen i són necessaris per avaluar els coneixements dels alumnes, però igualment serveix controlar els seus treballs, el seu avanç, els seus deures, etc. És a dir, que estic a favor d’una avaluació contínua de l’alumne i no d’una nota que es basi en només un examen final de tots els continguts. Crec que fer petits controls més freqüents ajuda més a consolidar els coneixements i avalua millor el treball de cada alumne. Dit això, com s’ha d’estudiar per a un examen?

En primer lloc, el millor és fer un calendari, planificant què vas a estudiar cada dia i dedicant un dia a la setmana per al descans. Per descomptat, perquè doni resultats, has de complir aquesta programació i no deixar-ho tot per a l’últim moment. També és recomanable avaluar els teus avenços mitjançant petits tests amb preguntes o exercicis sobre el tema i, així, poder comprovar en quins aspectes necessites aprofundir més en l’estudi.

Els dies previs a l’examen, perquè els nervis no et traeixin, tracta de mantenir una actitud la més positiva possible, encara que això de vegades resulti bastant complicat. Recorda que descansar és fonamental, ja que ajuda a afrontar les proves més fàcilment i amb més naturalitat. Per aconseguir això, també és important educar la nostra ment perquè pugui veure aquest dia com si fos un dia més de les nostres vides. I, si tot això no funciona, les tècniques de relaxació són sempre una bona tècnica per aconseguir relaxar-nos i afrontar les coses d’una manera més tranquil·la i relaxada.

La nit anterior al dia de l’examen has de dormir prou. Pensa que el que no hagis pogut estudiar abans, no podràs estudiar-lo quan tan sols queden unes hores per al moment crucial, així que relaxa’t i acudeix amb temps de sobres al lloc de l’examen. Anar amb el temps just i corrent sol contribuirà a augmentar els teus nervis.

A l’hora de començar l’examen has de pensar que la quantitat no ha de prevaler sobre la qualitat. No et preocupis si els teus companys escriuen molt més que tu, això no vol dir en absolut que ho estiguin fent millor. Abans de començar recorda que has de llegir detingudament les preguntes i les instruccions de l’examen (molts errors vénen per no llegir amb la necessària atenció aquestes instruccions). Controla el temps que tens per contestar cada pregunta.

Un cop acabat el teu examen, torna a llegir-lo per detectar algun possible error. Finalment, vés a celebrar que tens un examen menys que fer. T’ho has guanyat! Molta sort!