Ja em ve l’olor de les garapinyades acabades de fer. Si m’esforço una mica, també ensumo els pastissos i les coques casolanes. I si vaig més enllà, fins i tot em ve la flaira dels embotits, dels sabons artesanals, del cuir i de la fusta recentment tallada. De fons, escolto com s’apropen els tambors i els renills dels cavalls. Un xoc d’espases, una explosió, les rialles dels menuts... Tot envoltat de l’aroma captivador de l’encens i d’una aura misteriosa... Ja el tenim aquí! Els qui l’heu viscut, sabreu que (efectivament) estic parlant del Mercat Medieval dels Canonges. I els que no, ja tardeu a descobrir-lo!



La Seu acollirà aquest cap de setmana una de les fires més esperades pels urgellencs i gran part dels territoris del voltant (o almenys això és el que m’agrada pensar). Es tracta d’un festival de sabors, d’aromes, d’espectacles i d’activitats per a tots els gustos i edats. Cada any, el programa és diferent, i cada edició, porta sorpreses noves. Bruixes, cavallers, artesans... Tots s’apleguen per mostrar el millor de la cultura medieval. I és que durant dos dies, els amants o curiosos d’aquest món, tenen l’oportunitat de reviure des de prop algunes de les tradicions i àpats més emblemàtics de l’època. El nucli antic s’omple de paradetes plenes de productes artesanals, i les places i espais urbans apleguen espectacles de tota mena: jocs de foc, representacions teatrals, tallers, danses captivadores i tota mena d’activitats ambientades en els castells de pedra i les lluites amb armadura. No m’atreviria a comparar aquesta jornada amb un capítol de Joc de Trons. Però sí que puc assegurar que, en alguns instants, es pot arribar a pensar que s’està enmig d’una d’aquelles pel·lícules medievals que més d’una vegada ens han fet la tarda de diumenge més amena. Per tant, no veurem a Jon Snow lluitant contra els caminants blancs ni a dracs sobrevolant la Catedral de La Seu. L’acció serà una mica més light. Cavallers i donzelles vestides de l’època en veurem segur, espases, arcs, bruixes i animals misteriosos també, i qui sap, potser tenim una mica de sort i arribem a veure un petit drac fet de cartó, amb queixals i tot. Sigui com sigui, segur que valdrà la pena recórrer els carrerons i racons de la ciutat a la recerca de noves sorpreses.



Un altre punt fort de la fira és la gastronomia. De fet, aquest any s’ha reforçat encara més. I és que a banda de les paradetes d’aliments i dels menjars tradicionals al carrer (on s’agrupen taules a l’aire lliure i la gent pot degustar menjars medievals) també podrem degustar diferents creacions en alguns locals i establiments de la ciutat. Diferents locals oferiran tapes i tot tipus de plats fets amb aliments i elaboracions de l’època. A qui no li ve de gust unes torrades de pa de sègol amb pernil i salsa d’ortiga? O un bon plat de ventre de porc cuit amb all i julivert? I una crema d’ametlles amb espècies? És veritat que no són plats aptes per a escèptics. Però si es vol conèixer més de prop la gastronomia medieval, no hi ha millor oportunitat! Així doncs, us animo a treure el cap per la fira i a reviure una de les èpoques més representades tant en l’àmbit literari com cinematogràfic.