Andorra té per primer cop a la història un Govern paritari. També una síndica general en una Sindicatura que, en menys d’una setmana, serà completament femenina. A poc a poc, i sense la necessitat d’aprovar una llei de quotes per fer-ho possible, anem traçant el camí cap a la plena igualtat. Perquè una cosa és la igualtat de drets, reconeguda a la Constitució, i una altra és la participació equitativa en els àmbits polític, econòmic i social, ocupant llocs de responsabilitat i de decisió.



Per a mi ha estat un motiu d’orgull haver format part de la legislatura 2011-2015, quan vam assolir per primera vegada la paritat perfecta al Consell General i de manera natural. A l’hora de confeccionar les llistes electorals, no hi havia hagut cap consigna de gènere i, així i tot, diverses candidatures parroquials estaven encapçalades per dones. Fins i tot en algun moment puntual d’aquell mandat, abans que una consellera general renunciés al càrrec per presentar-se a les eleccions comunals, hi va haver una majoria de dones: quinze conselleres generals davant de tretze consellers.



Aleshores, com a subsíndica general i juntament amb el síndic d’aquella legislatura, Vicenç Mateu, vam impulsar un grup de treball que va culminar amb l’aprovació d’una Proposta d’acord per promoure la igualtat de gènere des del Consell General. Aquell 15 de gener de 2015 ens comprometíem, en seu parlamentària, a impulsar l’elaboració d’un Llibre Blanc de la Igualtat amb el suport del Govern. L’objectiu del Llibre Blanc havia de ser recopilar informació sobre la situació real en matèria d’igualtat de gènere existent a Andorra i, a partir d’aquí, dissenyar una estratègia per promoure des del Consell General i la resta d’institucions públiques la cultura de la igualtat.



La legislatura 2015-2019 vaig tenir l’honor de ser novament subsíndica general i vaig poder seguir de prop els treballs per a l’elaboració del Llibre Blanc, liderats pel Govern d’Andorra juntament amb la Comissió Legislativa d’Afers Socials del Consell General. Les conclusions arribaven la primavera del 2017 i, ja al final del període legislatiu, en concret el 15 de febrer de 2019, la cambra parlamentària aprovava la Llei per al a igualtat de tracte i la no-discriminació.



Avui, com a membre del Grup Parlamentari Demòcrata, reivindico les passes –importants– que hem anat fent aquests darrers anys. Aquest és un camí que ha comptat amb la implicació de totes les forces polítiques i, encara més important, del conjunt de la societat andorrana. El mateix Llibre Blanc de la Igualtat no hauria estat possible sense la participació d’entitats i col·lectius que hi van fer valuoses aportacions.

Amb tot aquest bagatge que ens acompanya ha arribat l’hora de fer un altre salt endavant: un salt que es materialitza en la composició de l’Executiu i la nova Sindicatura. La paritat era una aspiració de Xavier Espot quan encara era candidat i una realitat ara que és cap de Govern. Al Consell General, a més, amb la incorporació d’una nova consellera general, repetim la fita de fa dues legislatures: catorze dones i catorze homes a la cambra parlamentària. El Grup Parlamentari Demòcrata ens comprometem a seguir avançant en aquesta línia, promovent i fent visible el talent de les dones, treballant per una Andorra més justa i igualitària.