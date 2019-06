Marta Alberch

Just avui fa 25 anys de la primera assemblea del Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef. Era a l’hotel Roc Blanc i allà un grup de persones liderat per la Manela van fundar el nostre comitè. Andorra ha canviat molt des del 1994 però hi ha una cosa que continua i és la solidaritat del nostre petit país.



Des de l’inici i gràcies al suport dels centenars de socis i col·laboradors de tots aquests anys, s’han pogut començar (sí, sí que ho heu entès bé: iniciar projectes pilot gràcies als fons recollits aquí) programes per combatre la sida eliminant la transmissió del VIH entre la mare i el bebè al Camerun, per donar autonomia a les dones a Mauritània via microcrèdits, per vacunar als infants autòctons al Congo o per crear escoles a Bòsnia i Hercegovina ensenyant valors democràtics després de la guerra dels Balcans.



I també hi ha hagut accions a Andorra com aconseguir que se signés la Convenció sobre els Drets de l’Infant, que s’aprovés la llei sobre drets dels infants i els adolescents o que es posés en marxa l’Observatori de la Infància per quantificar la situació de la infància al nostre país.



I tot això no hauria estat possible sense aquell grup de persones: la Bibiana, la Carme, l’Emelin, el Jaume, el Jordi, el Lluís, el Marc, la M. Rosa, la Roser, el Vicens i el Xavier. Des d’aquí el meu més sincer agraïment!