En una publicació reconeguda del sector financer, apareixia un article destacant l’auge a Espanya de petites gestores la filosofia de negoci de les quals és diferenciar-se en el tipus de gestió i despertar així l’interès dels inversors, assolint uns nivells alts de comercialització dels seus productes.

Gestionar el patrimoni dels nostres clients, assessorar els inversors en les seves operacions, valorar, filtrar amb cura i decidir quins són els millors productes que poden adequar-se a cada perfil, a més d’aconseguir una bona rendibilitat, sembla una tasca fàcil. Però aquest és el repte per excel·lència que totes les gestores i entitats financeres volem assolir.

Andbank Asset Management és la gestora del Grup Andbank a Andorra. Gestionem el patrimoni dels nostres inversors i liderem els comitès d’actius integrats per especialistes de totes les jurisdiccions en les quals som presents. Aquesta estructura de presa de decisions és el nostre fet diferencial, que aporta globalitat, consens i independència, alhora que acomplim les nostres funcions amb la màxima professionalitat i rigor de manera activa.

El nostre equip treballa globalment, no únicament a Andorra, sinó també a Luxemburg tant en gestió discrecional com en gestió personalitzada, aprofitant així una de les places financeres més importants del món.

A Andbank Asset Management treballem per adaptar-nos al perfil d’inversió dels nostres clients, per tal d’oferir una àmplia gamma de productes adaptats a cadascun dels perfils.

Disposem de productes definits i diferenciats:

En l’àmbit dels Fons d’inversió, vehicles a l’abast de qualsevol rang patrimonial, disposem d’una oferta variada per a que el nostre client trobi el producte que més li encaixi. La nostra voluntat de transparència i de fer la feina ben feta ens ha portat a centrar els recursos en l’impuls del projecte Sigma Investment House: el nostre hub de fons d’inversió a Luxemburg. En aquest projecte, destaquem diversos fons de Renda Fixa, amb un perfil conservador; el Sigma IH – Moderate Allocation, un fons de perfil moderat basat en el nostre model quantitatiu i; el nostre fons estrella, el Sigma IH – Balanced: el nostre diamant. Aquest fons està dissenyat per adaptar-se a qualsevol circumstància dels mercats. La nostra dedicació, constància i estricte procés d’inversió ens ha permès assolir en l’actualitat 4 estrelles Morningstar en la classe institucional.

En el món de les carteres model, pensades per a clients amb un rang patrimonial mitjà, oferim, d’una banda, les Profile Portfolio; carteres que inverteixen principalment en fons d’inversió, d’arquitectura oberta, en les que els nostres selectors de fons incorporen les millors alternatives en funció de la nostra visió de mercat. Cal destacar que l’univers de fons d’inversió és molt ampli, i a més hi apliquem rigorosos filtres qualitatius i quantitatius per tal d’escollir la selecció més òptima per als nostres clients.

D’altra banda, disposem de les carteres Active Value, en les que l’estratègia d’inversió està centrada en ETFs. L’estratègia, basada en un model quantitatiu de risc desenvolupat per Andbank Asset Management, té com a objectiu construir carteres eficients, diversificades i flexibles.

Les necessitats dels nostres inversors no tenen per què encaixar amb els fons d’inversió o amb les carteres model, on les inversions estan definides en una política molt precisa. Per aquest motiu, destaquem el servei exclusiu de gestió personalitzada de carteres. Els nostres gestors construeixen carteres totalment a mida amb les millors alternatives del mercat i aplicant una visió estratègica i tàctica que encaixi perfectament amb el perfil inversor i amb les necessitats concretes del client. Aquestes carteres estan dirigides a clients d’elevat nivell patrimonial i amb necessitats exigents.

Finalment, cal assenyalar la implicació i la dedicació del nostre equip de gestió en la construcció i el manteniment de tots aquests vehicles i serveis: Carles Anguera, responsable i especialista de l’àrea de renda variable i Asset Allocation, Aitor Fuster i Albert Borràs, especialistes en gestió de carteres, fons d’inversió i ETFs, Paulina Fisz cobrint els actius de renda fixa i, Roland Bonet i Inés Pastor, responsables del control intern, la supervisió de les activitats delegades i el reporting.

Som un gran equip de professionals i de persones, amb més de 15 anys d’experiència en gestió d’actius. Compromesos amb l’excel·lència del servei envers els nostres clients, el nostre principal objectiu és el d’extreure el màxim potencial a les nostres decisions d´inversió per oferir els millors resultats amb el menor risc possible.