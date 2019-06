Aquesta setmana s’han presentat els resultats de l’Enquesta Mundial de Valors. Aquest treball es realitza, des de 1981, arreu del món, i té per objectiu conèixer millor el sistema de valors de la població, la seva evolució i el seu impacte sociopolític.

No puc negar que alguns dels resultats de l’enquesta m’han xocat considerablement. A tall d’exemple podria citar que el 22,5% dels nostres ciutadans consideren que la dictadura seria una forma «bona o molt bona» per governar el país. Més enllà d’aquesta dada, també n’hi ha d’altres que m’han sorprès i que crec que són el fruit de la poca o nul·la implicació d’una part important de la nostra ciutadania en la política nacional. En cap cas aquesta afirmació vol ser una crítica negativa, sinó més aviat és una constatació sobre la que molts podrem convenir.

A Andorra, com en moltes altres societats occidentals, tenim, cada vegada més, uns ciutadans que s’allunyen i es despreocupen de la gestió de la cosa pública. Cal, per tant, centrar molts esforços en revertir aquesta situació des de les diferents administracions públiques perquè els ciutadans se sentin més compromesos amb la gestió d’allò que és seu. Cal, per tant, fomentar el que s’anomena la participació ciutadana.

La participació ciutadana és la incorporació, de forma transparent i ordenada, de les persones i la societat civil a la presa de decisions públiques. Juntament amb les polítiques de transparència pública ha de permetre transformar la relació entre els ciutadans i les administracions. La participació ciutadana permet obtenir unes relacions més transparents entre l’administració i la ciutadania i, de retruc, implicar la societat civil en els objectius col·lectius.

El foment de la participació ciutadana és una peça fonamental de qualsevol sistema democràtic que promou la construcció d’una societat activa que ha de permetre impulsar qualsevol aspecte de la vida social, econòmica, cultural o política d’un país. Un societat participativa mitjançant la seva implicació en els assumptes públics enriqueix indubtablement l’acció del Govern i la dota d’eficàcia.

El procés participatiu és un diàleg constructiu i argumentat entre la ciutadania i les institucions en que les decisions guanyen legitimitat, representen un projecte públic i generen coneixement i respecte entre l’administració i la ciutadania.

Aquest serà, sens dubte, un dels reptes més importants que ha d’encarar el nou Executiu per a aquesta legislatura. Malgrat que ja s’hagin engegat alguns processos en la darrera legislatura com per exemple els pressupostos participatius, queda encara molt camí per recórrer. És, sens dubte, una de les prioritats pels propers quatre anys.