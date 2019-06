El nou Govern del país té constància de les prioritats més urgents, que cal endegar en aquest primer tram de legislatura. Ja s’ha posat fil a l’agulla per determinar-les, planificar-les i implementar-les amb la màxima celeritat. El Govern de coalició, amb els punts de vista de tres formacions polítiques, ha de ser capaç de consensuar i executar amb més riquesa de matisos les mesures reclamades per la ciutadania.

Durant els mesos previs a la campanya electoral, van ser moltes les manifestacions de l’opinió pública exigint a la classe política una llei que regulés aspectes com ara la transparència en l’exercici de càrrecs públics, l’assumpció de responsabilitats a l’hora d’exercir-los i, en definitiva, la garantia d’un bon govern.

Aquesta Llei de transparència i bon govern ha d’entrar a tràmit parlamentari de manera prioritària, atès que gairebé totes les formacions polítiques la recollien en el seu programa electoral. Un dels aspectes clau serà l’obligatorietat de tots els càrrecs públics de fer una declaració notarial dels seus béns per dissipar qualsevol dubte i assegurar que l’exercici del càrrec polític es farà amb una total vocació de servei públic. Jordi Gallardo, de Liberals d’Andorra, va ser el primer polític andorrà a definir-se en aquest sentit i va ser el primer a fer aquesta declaració patrimonial davant de notari i, a més a més, a publicar-la. Els Liberals creiem que aquestes accions no tenen res d’extraordinari. Simplement generen confiança i s’alineen amb pràctiques del tot generalitzades a les democràcies del nostre entorn. Així doncs, qualsevol pas d’aquest tipus serà un gran avenç al nostre país.

La problemàtica de l’habitatge també és una assignatura pendent, que cal combatre i resoldre. La societat, d’una manera o d’una altra, pateix les conseqüències devastadores de no poder optar a un habitatge digne a preus assumibles. En aquest sentit, el Govern ja està treballant en les primeres mesures que han d’ajudar a canviar la situació amb la creació de la Taula d’habitatge, que hauria d’estar constituïda en els pròxims sis mesos.

Aquestes són dues grans demandes que han de trobar resposta ben aviat, però gestionar un país implica una quantitat ingent de mesures, grans i petites, que han de donar resposta a les demandes ciutadanes. Solucionar els problemes de trànsit, per exemple, també contribueix a augmentar la qualitat de vida de la població. Per resoldre aquesta problemàtica, tan molesta per a tots els habitants de les Valls del Nord, ja s’ha fet una prova pilot entre la rotonda d’Anyós i els túnels de Sant Antoni, que ha contribuït a reduir els col·lapses viaris que es produeixen en sentit sud els matins dels dies laborables.

És, per tant, essencial que el nou Executiu treballi de valent i aprofiti els cent dies de gràcia preceptius per demostrar a la ciutadania que un Govern de coalició és capaç de treballar amb celeritat i de manera efectiva per donar resposta a les necessitats, en molts casos complexes, que té el nostre país.