Jordi Ribes

Una societat permanentment canviant, uns anhels de renovació democràtica, la desconfiança en la classe política i sobretot, la necessitat d’una escolta activa de les institucions envers la gent, fan que les paraules «participació ciutadana» prenguin força i s’hagin implantat en el subconscient de la societat.



Les Jornades Martí Salvans es van idear com un espai de debat, obert i inclusiu, on la fita no és cap altra que la d’entendre com evoluciona el nostre entorn.

Som conscients que la societat avança a un ritme cada vegada més accelerat però, en canvi, les institucions, sovint encastades en un sistema tradicionalment poc obert, van a remolc dels impulsos de la gent. Els governs escollits democràticament no són capaços d’adaptar-se al ritme al qual evoluciona la ciutadania i aquesta, cada vegada més reivindicativa, vol ser escoltada i participar activament en les decisions que els afecten directa i indirectament.



Aquesta és la temàtica que enguany, en la segona jornada Martí Salvans, hem volgut analitzar, debatre i estudiar però, sobretot, el que volem és aprendre. Aprendre d’aquells que saben del que parlen, aprendre d’aquells que, des de diferents ideologies, punts de vista i inquietuds ens honren amb un debat obert, amè i pròxim.



Una ponència que podríem equiparar a una classe magistral, obre la jornada de mans del Comissionat en Participació ciutadana i democràcia activa de l’ajuntament de Barcelona, el Sr. Fernando Pindado qui, amb un carisma molt propi i avalat per una prolífica obra literària dedicada a l’estudi de la temàtica tractada, ens descobreix un tot un món del qual només n’havíem vist la superfície.

La participació ciutadana va més enllà de simples votacions i referèndums: és la base d’una escolta activa de la societat i la voluntat de comprendre els moviments i interessos socials del nostre entorn. És una eina activa i evolutiva que les institucions han d’aprofitar si volen adaptar-se i entendre a la ciutadania i els moviments socials.



Des d’aquest punt de partida, dues taules de treball fan un estudi compartit amb el públic analitzant la temàtica des de dos eixos: la participació ciutadana des del punt de vista del futur de la democràcia i com a eina de transformació social. Els ponents no són altres que polítics, mediadors, politòlegs i antropòlegs. Tots ells persones amb experiència en l’estudi i promoció de l’exercici dels drets humans, experts en participació ciutadana i intervenció social i professionals de la recerca i investigació sociològica, tot plegat amenitzat amb la moderació de la periodista i llicenciada en Història Eva Arasa.