La Revetlla de Sant Joan és la nit més curta de l’any, almenys pels humans. Nosaltres la festegem com una nit plena de gresca i disbauxa on les flames i els sorolls estridents són els protagonistes. Però el cert és que no tots la gaudeixen. I és que els animals, sobretot els gossos, estan desitjant que passi d’una vegada per totes aquesta nit que (per a ells) és la més llarga, feixuga i molesta de totes. Els petards són un estímul desagradable per a la majoria de gossos. De fet, segons la FAADA (Fundació per a l’Assessorament i Acció en Defensa dels Animals), arriben a suposar un so «molt aterridor» que els peluts «no tenen temps de superar».

Cada vegada hi ha més mitjans per intentar mantenir les nostres mascotes tranquil·les o en un estat mitjanament relaxat durant la nit dels petards. Existeixen medicaments, tranquil·litzants, exercicis de relaxació... Aquestes pràctiques els ajuden a passar la nit més o menys bé, almenys (en alguns casos) eviten que destrossin la llar a causa del nerviosisme i el neguit que els provoquen els forts sons. Però què passa quan es decideix que amb una nit de petards no n’hi ha prou i s’opta per començar a celebrar aquesta festivitat setmanes abans del gran dia? Soc jo o cada any els petards es comencen a tirar abans? Molts ja no s’esperen al 23 de juny. Confonen la nit de la Revetlla amb el mes o la setmana de Sant Joan. I aquest fet es converteix en un veritable malson per als gossos. Fa uns anys (ara no sabria dir quants) estava prohibit tirar petards fora de la nit en qüestió. Qui va decidir abolir aquesta norma? Oi que no estem tota una setmana celebrant Cap d’Any? I que jo sàpiga, els Reis Mags només passen una vegada cada 365 dies... Perquè en aquesta ocasió es permet que alguns se saltin la data assenyalada i comencin la festa quan els hi ve de gust?

Es demana als propietaris de gossos que compleixin unes certes normes. Se’ls prohibeix anar a determinades zones urbanes i privades amb l’animal, se’ls insta a recollir els excrements, a portar el gos degudament documentat... Estic d’acord amb totes aquestes normes. De fet, en alguns aspectes crec que hi manquen sancions. Però on queda el respecte dels altres ciutadans cap als gossos? Com es pot tenir la poca sensibilitat de posar-se a tirar petards al costat d’un pipicà? Aquesta setmana ja m’he trobat en dues ocasions amb la següent situació: un grup de joves (i no tan joves) tirant petards a tort i a dret al costat d’un espai habilitat per a gossos. I el pitjor de tot és que algun d’ells encara es reia en veure com els pobres animals s’intentaven amagar sota les pedres amb la cua entre les potes. Això qui ho controla? Perquè pobre de tu que intentis dialogar amb ells per explicar-los que la nit de Sant Joan encara no ha arribat... I és que, malauradament, entre les seves respostes només hi ha que veritats: «En cap lloc posa que no es puguin tirar petards» o «les paradetes de venda de petards fa dies que hi són, per alguna cosa serà...». Si es demana civisme, que es demani a tots.