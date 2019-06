Jaime Mesas

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors la decisió de la Comissió Europa del passat 6 de juny del 2019, en relació a la remissió a Espanya davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per imposar sancions desproporcionades als contribuents residents fiscals a Espanya per no informar d’actius mantinguts en altres estats de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu.

Actualment, Espanya requereix que els contribuents residents a Espanya que posseeixen actius per valor superior als 50.000 euros, presentin informació sobre els actius que es trobin a l’estranger, mitjançant el model 720 de béns i drets a l’estranger, aprovat l’any 2012 com a mesura antifrau.

Això inclou propietats, comptes bancaris i actius financers, això no obstant, tot i ser una declaració informativa, el fet de no presentar aquesta informació en temps i forma, està subjecte a sancions molt més altes i restrictives que les derivades d’infraccions similars en una situació interna del país, podent fins i tot, excedir el valor dels mateixos actius mantinguts a l’estranger.

La Comissió considera que les sancions previstes en cas de tardana o incorrecta presentació de l’obligació d’informació són desproporcionades i discriminatòries, ja que poden dissuadir a les empreses i particulars d’invertir o moure’s a través de les fronteres en el Mercat Únic.

En conseqüència, tals disposicions estarien en conflicte amb les llibertats fonamentals a la UE, com la lliure circulació de persones, la lliure circulació de treballadors, la llibertat d’establiment, la lliure prestació de serveis i la lliure circulació de capitals.

En aquest sentit, la Comissió Europea considera que Espanya hauria incomplert amb les obligacions que l’incumbeixen en virtut dels articles, 21, 45, 49 i 63 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea i dels articles 28, 31, 36 i 40 de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a l’establir:

• Multes pecuniàries fixes per l’incompliment de les obligacions d’informació en virtut del Model 720 en el que es refereix als béns i drets posseïts a l’estranger o per a la presentació extemporània d’aquests últim superiors a les imposades al règim general per infraccions similars regulades a la «Ley General Tributària» i que són desproporcionades;

• La tributació dels guanys patrimonials no justificats com a conseqüència de la falta d’informació en el Model 720 en el que es refereix als béns i drets posseïts a l’estranger o de la mera presentació extemporània del Model 720 sobre els actius que es mantenen des d’un exercici fiscal que ha prescrit; i

• Multes pecuniàries proporcionals sobre els guanys patrimonials no justificats associats als béns i drets que no es comuniquin en el Model 720 o es comuniquin en el marc d’una presentació extemporània del Model 720 que és desproporcionada.

Finalment, el model 720 haurà de respondre davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea obrint-se la possibilitat d’acordar la suspensió del termini de resoldre els procediments en curs i notificar la resolució.

Per això, una sentència estimatòria del Tribunal de Justícia de la Unió Europea suposaria l’estimació de tots els recursos presentats contra sancions del model 720, o contra les liquidacions resultants d’imputar un increment de patrimoni no justificat, que es trobin pendents de ser resoltes.

Encara més atractiu sembla conèixer quins efectes tindria per a Espanya una sentència estimatòria del TJUE davant dels contribuents que haguessin ingressat l’import de les sancions o liquidacions, atès que l’Administració Tributària es podria enfrontar a devolucions milionàries.

Per tot l’esmentat anteriorment, els efectes d’una Sentència del TJUE que condemni a Espanya podrien ser demolidors, en cas que tingués eficàcia retroactiva, ja que podria determinar l’anul·lació de sancions i altres conseqüències derivades de la normativa, no obstant aquesta decisió de la Comissió no arriba per sorpresa a l’Administració Tributària espanyola, atès que l’any 2015 la Comissió Europea va iniciar un procediment d’infracció que va desembocar en el dictamen de 15 de febrer de 2017, pel qual s’instava a Espanya a què modifiqués la regulació de la declaració de béns i drets a l’estranger per tal de fer-la compatible amb les llibertats comunitàries.