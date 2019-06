Cada estiu, molts esperen l’anunci publicitari de la cervesa Estrella Damm. Aquest anunci, fa estiu!

Fins ara, havia tingut totes les característiques d’un estiu fantàstic. Noies boniques, xicots interessants, ambients amb encant, música contagiosa, illes paradisíaques... En fi, un conjunt d’aspectes que suposaven un bonrotllisme brutal!



Els eslògans que ens havien ensenyat cada any, eren captivadors: «Res mai s’acaba si alguna cosa t’ho recorda»; «De vegades el que busques és tan a prop que costa veure-ho»; «Les coses normals poden ser extraordinàries»; «Quan estimes el que tens, tens tot el que vols»; «Tot depèn del com, i el com només depèn de tu»; «Aixeca’t de la tovallola, entrena l’ànima»; «D’acord»; «El millor de la vida està en saber gaudir de les petites coses»; «Està bé saber el que vols, si el que vols és ser feliç»; «És la teva vida, que ningú l’escrigui per tu».



Aquest any, ens presenten un espot molt interessant i amb una problemàtica molt actual. L’anunci es centra en la contaminació del nostre mar. El Mediterrani.

És una gran notícia que una companyia tan important com és la d’Estrella Damm vulgui sensibilitzar-nos amb límits de la contaminació que hi ha al Mediterrani.

De fet, ja fa anys que s’hi preocupa per aquest tema i, per això, utilitzen envasos reciclables, el cartró prové de boscos gestionats amb criteris de respecte pel medi ambient, eliminaran les anelles de plàstic de les llaunes, utilitzen productes de quilòmetre zero per elaborar la cervesa,...



Aquests dies, el que hem pogut veure és una ballarina immergida al fons del mar, reflectint el seu patiment pels residus que s’hi troba. I és que l’assumpte és molt seriós.

Fa poc, van descobrir que el mar Mediterrani és un dels abocadors de deixalles més importants. S’hi han trobat milers de bosses de plàstic, incomptables mobles, tot tipus de residus i fins i tot, vehicles!

Ens estem carregant el mar. Estem destruint el nostre planeta! Hauríem de ser conscients d’allò que estem fent malbé i procurar solucionar-ho entre tots.



Nosaltres, la societat, hauríem de ser capaços de revertir aquesta situació. És un problema prou important com per reflexionar-hi i, sincerament, tampoc crec que sigui tan difícil si entre tots ens hi impliquem.

Penso que a tots ens agrada gaudir dels paisatges i dels espais que tenim, sempre i quan estiguin ben cuidats. I és que el lema d’aquest any, és molt encertat: «Si volem mantenir la nostra manera de viure, no hauríem de protegir allò que la fa possible?» Actuem-hi.