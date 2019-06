Fabiola Sofia Masegosa

Aquest cap de setmana de Sant Joan ha estat molt animat a Andorra, començant el divendres per la Festa del Poble d’Encamp, passant per la Nit de la Candela a Ordino i acabant de nou a Encamp amb la Nit de les Bruixes celebrada la nit de la Diada de Sant Joan. I, per descomptat, no oblidant-nos de la Revetlla de Sant Joan celebrada a totes les parròquies i la Festa Major de Sispony. A més, ha introduït l’estiu al nostre país, oferint-nos uns dies i unes nits bastant càlids.

Jo vaig començar la festa divendres a la nit al Prat Gran d’Encamp amb el Grup de versions La Loca Histeria, per continuar-la la nit següent a Ordino a la nit de la Candela on unes 10.000 candeles, espelmes i fanals van il·luminar tot el nucli antic de la parròquia, ressaltant el valor d’una arquitectura ja de per si molt admirada per tothom i convertint-lo en un escenari íntim i romàntic, el qual es va veure reforçat per les diverses actuacions musicals que es van dur a terme en diferents llocs de l’itinerari al llarg de tota la vetllada.

Només arribar, el primer que vaig anar a veure va ser el petit mercat artesanal i una mica més endavant, hi havia un camió de menjar ràpid, però jo ja havia decidit sopar en un restaurant, la qual cosa va resultar una mica difícil, perquè estaven abarrotats de gent i amb llista d’espera. Així que vaig improvisar una mica i vaig canviar l’horari del sopar. En comptes de sopar abans de visitar Ordino, vaig sopar després al Restaurant Topic una pizza especial amb el mateix nom de l’establiment on es prepara. Estava boníssima!

Però clar, això no podia acabar aquí, sent la nit següent la Revetlla de Sant Joan, a la qual vaig assistir a la mateixa parròquia on visc, a Andorra la Vella, i que com cada any va reunir una gran quantitat de persones ansioses per veure com els nostres fallaires cremaven les seves falles i s’encenia la Foguera de Sant Joan. Jo, com cada any, des de molt petita en les Fogueres de Sant Joan a Alacant i ara a les d’Andorra, vaig cremar-hi la meva llista de coses dolentes que desitjo que desapareguin o canviïn en la meva vida. Després vaig menjar coca i vaig estar gaudint de la fi de la festa ballant amb la música tradicional del grup El Pont d’Arcalís. L’únic que vaig trobar a faltar és tirar algun petard que aquest any no vaig tenir temps de comprar. M’encanta tant el foc com l’olor de pólvora!

Bé, doncs em queda afegir que el Dia de Sant Joan al migdia vaig anar a l’aperitiu de la Festa Major de Sispony, la veritat és que hi vaig arribar una mica tard perquè estava ocupada. En tornar a Andorra, encara vaig tenir temps per anar una estoneta a veure actuar Los Manolos a la Plaça del Poble. Per acabar, finalment, amb el llarg cap de setmana en el mateix lloc en el qual el vaig començar, és a dir, a Encamp. En aquest cas, vaig anar a la Nit de les Bruixes per saber una miqueta més del que em té destinat el futur i comprar una mica d’encens. Un cap de setmana molt intens!H