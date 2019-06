El concepte de participació ha impregnat tots els àmbits de la vida política: des dels partits fins a les pròpies institucions i els òrgans que se’n deriven. I no es tracta d’una moda passatgera sinó d’un compromís amb els ciutadans i ciutadanes per construir un marc de relacions basat en la coresponsabilitat i en el diàleg.

Que d’un temps ençà la participació sigui una de les paraules més pronunciades arreu no vol dir que no formés part de la nostra realitat fins ara. De fet, la participació forma part de l’ADN de Demòcrates des dels seus inicis i ha estat precisament el treball participatiu, el diàleg continuat i la posada en comú dels projectes allò que ha sustentat el nostre tarannà polític. Malgrat hi hagi gent que vulgui entestar-se en afirmar el contrari, la voluntat de tot representant de Demòcrates amb responsabilitat institucional ha estat sempre avançar de forma compartida. Seria absurd procedir en un altre sentit.

Quan defensem un projecte polític, ho fem perquè creiem que és el millor per a la societat en el seu conjunt i busquem el màxim grau possible d’implicació dels actors concernits amb l’objectiu superior del bé comú. En aquest context, sol succeir que les aspiracions d’uns i d’altres no acaben de ser coincidents i és aquí on la capacitat de diàleg i de posar-se en el lloc de l’altre juga un paper cabdal.

Amb coincidències d’entrada, o no, l’obligació de tots plegats és ser fidels al principi de coresponsabilitat i mantenir el seu compromís amb el projecte: en els moments durant els quals les coses flueixen però també en aquells en els quals els esculls comencen a pesar més que l’objectiu amb que s’havia iniciat el procés.

Hem de ser capaços de mantenir l’esperit col·laboratiu intacte i una actitud oberta davant els plantejaments del nostre interlocutor si allò que volem és extreure el bo i millor d’un procés de participació perquè, sovint, no és possible acceptar al 100% les propostes o les tesis de l’altre, però els punts de vista divergents al d’un mateix pot ser generador d’altres que enriqueixin el resultat final.

Com a membre de l’executiva de Demòcrates, però sobretot com a ciutadà, estic orgullós de com la participació està impregnant tots els àmbits de la vida pública. A nivell institucional, especialment, les paraules ja han començat a donar pas als fets i podem presumir d’una secretaria d’estat de Participació Ciutadana que encapçalarà una persona, el Marc Pons Martell, que ha treballat de lluny per trobar els mecanismes que la facin possible; al Consell General, el Grup Parlamentari Demòcrata s’ha posat en marxa per contactar amb els entitats i associacions amb l’objectiu de copsar els seus interessos i inquietuds per tal de tenir-los en compte en el treball legislatiu; i al si del partit, hem creat una nova secretaria dedicada específicament a vetllar perquè la participació s’adopti en la dinàmica i treball a tots els nivells.

Estem fent els passos per construir una societat que escolti, prengui en consideració i sigui permeable a les aspiracions dels ciutadans i ciutadanes i en aquest camí, tots tenim la nostra part de responsabilitat. Exercim-la amb convicció i tot l’optimisme de ser conscients que treballem per construir un futur de benestar i prosperitat per a tothom.