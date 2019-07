Els Joves Liberals d’Andorra fa uns dies vam renovar l’executiva de la nostra organització i gràcies al suport dels companys vaig ser elegit president. Des del 2016 quan amb uns quants joves vam tornar a crear els Joves Liberals, hem treballat per donar veu a la joventut andorrana tant a dins del país com en l’àmbit internacional.



Des d’aquí volia agrair la feina feta per al meu predecessor, en Manel Montes, ja que crear alguna cosa des de zero sempre és complicat. Conjuntament amb en Manel, jo era membre de l’anterior executiva, vam treballar colze a colze per anar creixent i fer sentir els nostres posicionaments dins de l’estructura global de Liberals d’Andorra.



En aquesta nova executiva tenim una barreja de gent nova, que s’ha involucrat en l’organització des de fa poc, i de militants i simpatitzants que ja formaven part dels Joves Liberals i que han volgut donar un impuls a la secció per seguir defensant les nostres idees.



Comencem una nova etapa en la qual l’escenari del nostre partit ha canviat. Hem passat de ser el primer partit de l’oposició a esdevenir una formació present a l’Executiu dins del nou Govern de coalició. Uns canvis que no evitaran que des dels Joves Liberals fem escoltar la nostra veu i fer una defensa clara dels nostres posicionaments. Per això estarem atents a què el nostre partit defensi el nostre programa electoral de les passades eleccions i que s’acompleixi el màxim número de punts possible, també del programa de d’Acord amb els quals ens vam presentar en les llistes territorials. Aquest és el nostre mandat amb la ciutadania d’Andorra.



D’altra banda, la nostra organització seguirà apropant la política als joves del país per demostrar que tenim uns polítics propers i que tenen en compte a tots els ciutadans. Seguirem apostant per fer trobades amb els nostres electes (ministres, consellers generals i comunals) perquè tothom pugui explicar-nos els seus neguits.



Un altre dels punts en els quals comencem a treballar des d’ara mateix és en la preparació de les eleccions comunals, que tindran lloc a mitjans de desembre d’enguany, amb l’objectiu que les nostres propostes es tinguin incloses en el programa electoral de les llistes amb presència de Liberals d’Andorra.



Seguirem treballant i participant en el Fòrum Nacional de Joventut i col·laborarem amb altres organitzacions juvenils per defensar els interessos de tots els joves del país. A més, des dels Joves L’A seguirem portant la veu dels joves andorrans a les organitzacions internacionals a les quals pertanyem la LYMEC (European Liberal Youth) i la IFLRY (International Federation of Liberal Youth) on som membres de ple dret i donem veu al nostre país i defensem la nostra ideologia liberal.



Aquestes són per a mi, a grans trets les prioritats de la nostra organització de cara als pròxims mesos per fer que els Joves Liberals d’Andorra facin sentir la seva veu i siguin un actiu important dins del nostre país.