Sílvia Calvó

Avui se celebra a nivell mundial el Dia internacional lliure de bosses de plàstic. Una iniciativa organitzada per associacions no governamentals amb la finalitat de conscienciar les persones de la necessitat de reduir la utilització de les bosses de plàstic d’un sol ús i de demostrar que hi ha solucions més sostenibles. Un moviment ciutadà al qual ens adherim de manera activa.

Cada any llancem a mars i oceans 12 milions de tones de plàstics, materials que no són biodegradables, que perduren al medi durant més de cent anys i que provenen de derivats del petroli; recursos contaminants i no renovables. Els plàstics perjudiquen les espècies d’una infinitat d’ecosistemes, sobretot els marins, on les aus, els peixos, els mamífers o, fins i tot, el plàncton pateixen les conseqüències d’utilitzar aquests productes. El problema és que són fàcils i barats de produir i utilitzar, però afecten molt negativament el medi ambient a l’hora de desfer-nos-en. Els plàstics també han arribat als racons més insospitats del planeta i, fins i tot, són part de la nostra dieta.

A Andorra no ens escapem d’aquest problema. Si passegem per les nostres muntanyes no és difícil que en trobem. També arriben per l’aire, provinents d’altres zones properes al Pirineu: així ho indiquen estudis recents publicats a la revista especialitzada Nature Geoscience.

Una part molt important d’aquest problema són els plàstics d’un sol ús. Segons dades de l’Organització de les Nacions Unides, més del 50% de tot el plàstic produït està dissenyat per ser utilitzat només un cop. I un exemple d’aquest tipus de producte són les bosses de plàstic d’un sol ús. Cada any se’n compren 5 bilions a tot el món. Per reduir-ne l’ús, institucions de tot el món treballen per impulsar accions i noves legislacions que ajudin a reduir l’ús massiu d’aquest producte tan contaminant i a la vegada tan estès.

A Andorra també som conscients d’aquest problema. L’entrada en vigor, al novembre del 2017, del Reglament per a la reducció del consum de les bosses de plàstic ha permès en un any un estalvi de quasi 600.000 bosses de plàstic. Aquesta reducció ha suposat una disminució de més del 17%.

Un any després, el 2018, es va dur a terme una campanya porta a porta a la població en la qual es van distribuir més de 6.000 bosses reutilitzables, també amb la finalitat d’impulsar un canvi d’hàbits en el moment d’anar a comprar.

La prevenció dels residus ha de ser la primera prioritat, dins de la jerarquia de la gestió de residus, perquè des del punt de vista ambiental, el millor residu és el que no es genera. Sí, és important reciclar, però encara és més important evitar generar residus o disminuir-ne la seva perillositat i és al moment de la compra on s’hi pot incidir.

Per això, el futur pla d’economia circular que el Govern impulsarà l’any vinent reforçarà, encara més, les accions de prevenció. I en particular, les relacionades amb els plàstics d’un sol ús. Un pla d’economia circular que volem ambiciós i que haurà de comptar amb la implicació de tots els ciutadans i les institucions del nostre país.

Enguany, per fer un pas més en la reducció del consum de bosses de plàstic, i coincidint amb el Dia internacional lliure de bosses de plàstic, el Govern ofereix avui de manera gratuïta bosses reutilitzables de material tèxtil per fer servir en les compres de fruita i verdura a granel.

Una iniciativa que es fa amb l’ajuda de vuit grans centres comercials, que són els que en faran la distribució. Però aquestes iniciatives no poden tenir èxit sense la col·laboració de tots els ciutadans; necessiten la implicació de la societat. Us animem, doncs, a contribuir-hi utilitzant en cada compra que feu les bosses que avui distribuïm. És hora d’anar repensant bona part dels nostres hàbits de consum i per poder avançar així cap a una societat més sostenible i respectuosa envers el medi ambient.