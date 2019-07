I ssac Newton, qui pel que sembla no portava molt bé les seves finances ni res relatiu als mercats financers, va arribar a dir un dia: «Una cosa és saber com es comportaran tots els cossos de l’univers, i una altra és endevinar que farà tota aquesta bogeria humana». Igual que Isaac llavors, hem d’afrontar avui un altre més d’aquests curiosos exercicis d’endevinació, el desenllaç del qual ha de determinar el curs dels mercats. Fa referència al pesat assumpte del conflicte comercial. Es deslligaran definitivament les hostilitats o hi haurà treva definitiva? Per descomptat, no sé el que passarà, però no per això puc deixar d’intentar descobrir el resultat. El debat en el nostre darrer Comitè d’Inversions Global ens va obsequiar amb un cert consens sobre aquest tema. La pressió de Trump cap a Powell i l’amenaça vetllada d’un acomiadament fulgurant, va portar a aquest últim a optar per una frase «garantista»: «Retallaré tipus si els riscos no es dissipen». Això ens va permetre dilucidar que Trump té un clar incentiu per mantenir la tensió comercial a foc lent, fins que Powell decideixi baixar els tipus. Assolit aquest punt, la lògica política apunta a buscar un acord comercial. Tot plegat ens fa pensar cap a final de l’any. Per què? Simple. Això deixaria la Casa Blanca en un inici de campanya pel 2020 amb una economia que es beneficiaria per partida doble: certesa en el front comercial i estímuls en el front monetari. Cap candidat pot imaginar un entorn millor, i estic segur que Trump lluitarà perquè es materialitzi.

Un pla exòtic i de difícil concreció? No ho subestimin. Pel costat monetari són els propis col·legues de Powell els qui l’empenyen a fer el que el mercat demana. Draghi i Kuroda han donat testimoniatge del nou mandat dels bancs centrals: preservar bombolles mitjançant el seu instrument preferit, l’abús monetari. Tinc la impressió que la Fed representa avui l’últim bastió de lleialtat al principi del rigor. L’última línia de resistència contra la procrastinació monetària. Espero i desitjo que la Fed actuï amb disciplina, però reconec que la pressió és molt forta per a Powell.

Pel costat comercial, em diuen que la postura a Washington és buscar la manera de signar un acord amb la Xina, i així evitar tarifes addicionals. Els obstacles serien, d’una banda, la insistència de Washington que Pequín rubriqui els compromisos mitjançant lleis –cosa que Pequín veu com una ingerència a la seva sobirania per a decidir quines lleis passar-. Crec que aquest escull es pot superar. De fet, vaig observant que Pequín ha complert parcialment amb aquesta demanda, ja que al març es va aprovar la nova Foreign Investment Law, i en paral·lel, hi ha hagut canvis substancials en les lleis relacionades amb la propietat intel·lectual a fi de reduir l’abast de la transferència coercitiva de tecnologia. M’explicaven la setmana passada que fins i tot Robert Lighthizer es mostra ara encoratjat per aquests canvis. Un altre obstacle (infranquejable per a alguns) seria la demanda de Pequín d’eliminar totes les tarifes durant les negociacions. Aquest també és un escull superable. Washington pot retirar les tarifes imposades al setembre i mantenir el 25 % sobre USD 50bn de productes tecnològics imposats el juliol passat. Aquesta opció permetria a Pequín atribuir-se una victòria, declarant que la majoria de les tarifes han estat eliminades, i Trump podria reivindicar que manté la lluita contra un sector tecnològic xinès que continua beneficiant-se de subsidis injustos. Recomponent-ho tot, en el nostre particular exercici d’endevinació del futur, contemplàvem (en un article publicat just abans de la celebració del G20), que d’aquesta reunió de líders mundials en sortiria «només» l’anuncio d’una represa de les converses (treva temporal), amb l’objectiu de buscar un acord al desembre. Bé. Això és exactament el que va passar. Tot resta en l’aire fins a final d’any. Un fet no casual, ja que Powell pot fer efectiva la seva proposició de «baixar tipus si els riscos no es dissipen». Això és el que crec que passarà. I ara sí, la pregunta que tots ens fem: Com definir una estratègia d’inversió davant aquest escenari?:

Primer. Sent conscient que s’està convidant als inversors a comprar bons a llarg termini en dòlars sota l’argument que l’expectativa d’inflació ha col·lapsat i això arrossegarà més a baix els interessos, jo faria precisament el contrari. Començaria a vendre bons del Tresor Americà (i d’altres regions) amb venciments llargs. Se’m fa molt difícil pensar en més baixades en la TIR (Taxa Interna de Rendibilitat) d’aquests bons. Per què? Tinc dues maneres de llegir les expectatives d’inflació: Breakeven rate i Cleveland Fed inflation expectation index. El primer està en 1,72% i el segon en 1,82%. Aquests nivells reflectiran el que vostès vulguin, però no un col·lapse en les expectatives de preus.

Segon. El dòlar ha caigut recentment contra les principals divises (el DXY índex va passar de 98 a 96 en les dues últimes setmanes). Aquest moviment podria estendre’s una mica més, perquè el mercat observa que la Fed té un espai raonable per a acomodar les condicions monetàries, no obstant això el BCE i el BoJ estan ja molt restringits pels seus propis límits (NIRP i QE). Això pot continuar pressionant al dòlar, però només si la Fed inicia aquest camí. Si, com crec, l’escenari que he plantejat es desenvolupa, els anomenats «animal spirits» sobre l’economia i els mercats tornaran a cobrar intensitat en la part final de l’any i, amb això, les expectatives sobre la Fed i el dòlar. Avui, doncs, aprofitaria qualsevol baixada del bitllet verd per a augmentar posicions.

Tercer. En el meu escenari, la corba de tipus d’interès tornarà a cobrar pendent a mida que ens acostem a la part final de l’any. El sector que més pot beneficiar-se d’això és la banca nord-americana, que ha quedat ressagada pel moviment d’aplanament de la corba. Comprar bancs americans, doncs

I més enllà del bo del tresor USA, el dòlar, i els bancs nord-americans? No és difícil percebre que en un 2020 amb certitud comercial i condicions monetàries favorables, suposa un context, a priori, favorable per als mercats (actius de risc). Fora raonable posicionar-se per una continuïtat del ral·li dels mercats. Arriscat pronòstic? Bé. En aquest treball sovint la teva llengua es converteix en el teu pitjor enemic. Sent conscient d’això, i a risc de no respectar un principi sagrat per a mi (mai perdis l’oportunitat de callar), els diré que, així és com ho veig.