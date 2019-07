Fabiola Sofia Masegosa

Aquest any se celebra el cinquè centenari de la mort de Leonardo da Vinci, un dels homes amb més talent de tota la història, el mestre del Renaixement italià. Va ser un home polifacètic i avançat al seu temps, de manera que va treballar en molt diverses matèries: pintor, inventor, escultor, arquitecte, enginyer, botànic, anatomista, astrònom, poeta, matemàtic, filòsof, etc. Va morir el maig de 1519 a Amboise (França), i per recordar la seva prodigiosa vida, es realitzen diferents esdeveniments per tot el món i, especialment, a Europa.

Així, per exemple, en primer lloc, a França el Museu del Louvre, que acull gairebé un terç de les seves obres, entre les quals es troba la Mona Lisa, planeja mostrar, a partir del 24 d’octubre, una retrospectiva d’entre 14 i 16 de les pintures de l’artista i algunes de les seves escultures.També al castell de Clos Lucé a la vall de Loire, on Leonardo es va allotjar per invitació del rei Francesc I, passant els tres últims anys de la seva vida elaborant tractats científics i dibuixos, es presenta, de l’1 de juny al 2 de setembre, una exposició amb un espectacle especial basat en el tapís monumental de L’últim sopar.

Però, és a Itàlia on se celebra amb més magnificència aquest aniversari. Una de les més grans exposicions es troba en els Museus Reials de Torí sota el títol Leonardo da Vinci: Dibuixar el futur, del 16 d’abril al 14 de juliol, en la qual s’exhibiran més de 50 dibuixos, inclòs el seu famós Còdex sobre el vol de les aus, que intenten documentar la seva activitat des de la joventut fins a la maduresa.

A la Pinacoteca Ambrosiana de Milà, hi ha una exposició en quatre parts sobre les peces més importants del Codex Atlanticus que es mostrarà per un període de tres mesos cadascuna. Va començar en 18 de desembre de 2018 i acabarà el 12 de gener de 2020.En el cas de Venècia, la Gallerie dell’Accademia exhibeix, del 17 d’abril al 14 de juliol, 25 làmines autògrafes del mestre, dins de l’exposició Leonardo da Vinci.

L’home és el model del món, entre les quals destaca la més famosa de totes elles: L’home de Vitruvi. I, finalment, esmentaré que per conèixer els inicis de Leonardo, al seu poble Vinci, del 15 d’abril al 15 d’octubre, al Museu Leonardo da Vinci s’exposa al públic l’exposició Leonardo da Vinci. En els orígens del Geni. Per acabar amb la meva proposta, a Parma, la Galleria Nazionale presentarà l’exposició El destí de la despentinada de Leonardo da Vinci, entre el 18 de maig i el 12 d’agost, al voltant de la pintura Cap de noia.Aquests són només alguns dels actes per commemorar el cinquè centenari de la mort de Leonardo a alguns dels quals espero poder assistir aquest estiu.