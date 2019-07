Després de gairebé tres anys d’espera i més de 3,5 milions d’inversió, caldria esperar alguna cosa més que una plaça amb un estany d’aigua marró i unes lletres penjants. El projecte The Cloud ha estat envoltat d’incertesa des d’un inici i amb el pas del temps s’ha acabat demostrant que novament el Govern ha apostat per un projecte que li ha quedat massa gran. L’Executiu es va envalentir amb una macroconstrucció i es va omplir la boca assegurant que la nova infraestructura es convertiria en el centre neuràlgic d’Andorra, integrant les últimes tecnologies del mercat i obrint la porta a inversors estrangers de renom. Però res més lluny de la realitat.

Al final, tot ha quedat en l’enderroc d’un edifici amb molta història (l’antiga caserna de Bombers) i la construcció d’una plaça amb pedres deformades a manera de bancs. Vaja, quina innovació! A més, després de mesos sense saber què fer i amb desenes de crítiques a l’esquena (ben merescudes), s’ha acabat decidint que... Sorpresa, l’emplaçament tornarà a acollir el que ja acollia des d’un inici: única i exclusivament les oficines d’Andorra Telecom. Sí senyors. Res ha quedat del centre tecnològic i espectacular que s’havia de crear en un inici.

El projecte que hi ha actualment sobre la taula pretén recuperar el terreny ubicat a l’avinguda Meritxell per tornar-hi a col·locar les oficines de l’operadora, amb la diferència que ara comptaran amb un espai obert i d’ús públic. Espero que almenys es tingui una mica de cap i s’aposti per mantenir l’espai obert que ja hi ha actualment (la famosa plaça amb les lletres) i que no es vulgui invertir de nou en construir un altre espai innecessari únicament per col·locar-hi quatre arbrets i centenars de fanals. I és que cal recordar que la plaça que ha substituït a ‘The Cloud’ ha costat gairebé 250.000 euros. Només faltaria enderrocar-la també.

El pitjor de tot és que ara encara queda adequar una nova edificació perquè aplegui les oficines d’Andorra Telecom. I tot i que, per descomptat, aquesta no serà tan espectacular com ho havia de ser el The Cloud, per poc que es faci, els 3,5 milions malgastats passaran a ser més. Qui sap si s’arribarà als 4 o 5 milions. Al respecte, des del Govern l’únic que s’ha especificat és que el cost d’aquest nou pla (oficines més espai públic) serà «assumible». Així que res, toca esperar per veure com acaba tot plegat.

De moment, la broma ja ha costat un enderroc, diversos mesos de molestes obres (ho sento pels veïns, però sembla que la cosa no ha acabat), alguns milions d’euros i la credibilitat de l’òrgan Executiu. Veurem si hi ha sort i amb el nou equip de Govern s’acaben aquests macroprojectes il·lusoris. Doncs cal destacar que el The Cloud només és la punta de l’iceberg. Qui no recorda l’edifici multifuncional, l’heliport, el casino... Tot plegat, projectes que –per ara– l’únic que han fet és crear despesa en estudis, propostes i adequacions i que estan a anys llum de fer-se realitat.