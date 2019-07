Fabiola Sofia Masegosa

En aquesta ocasió m’agradaria tractar un tema del qual moltes persones em parlen quan arriba l’estiu. I és que de vegades pensem que per haver de treballar i no poder anar de vacances ja no el podrem gaudir, però hi ha moltes activitats que podem realitzar sense haver de sortir fora del nostre entorn per tal de passar-ho bé i desconnectar de la rutina diària i de l’estrès.

En primer lloc, podem aprofitar els recursos que ens ofereix el nostre país, perquè encara que Andorra no tingui platja, té molta natura per gaudir-la i, a més, com ja sabem, hi ha un ampli ventall d’activitats estiuenques per escollir-ne i passar uns bons moments. I no oblidem mai que podem anar cada dia una estoneta a prendre el sol i refrescar-nos a una de les piscines que obren a l’estiu o anar a algun dels bells paratges que amaguen les nostres muntanyes per veure sortir el sol o al capvespre. Això resulta molt relaxant per a la ment!

Una altra alternativa molt eficaç és fer una escapada de cap de setmana -o entre setmana si no és possible agafar un cap de setmana- per recarregar les piles. Hi ha moltes destinacions properes on descansar en un bon hotel, gaudir de la platja una miqueta i relaxar-nos.

Continuem, doncs. Pensem... Quant fa que no fem alguna cosa per primera vegada? Hi ha res que vulguem fer però que encara no hem fet? Doncs, no hauríem de continuar donant-nos terminis. Fem-ho ara! Visquem un estiu que mai oblidarem!

Per continuar, no hem d’oblidar que els passejos al capvespre quan ja no fa sol i comença a refrescar una miqueta són meravellosos, especialment si es poden fer en zones naturals per on no passin cotxes i no hi hagi molt soroll.

A la nit, segur, dormirem molt millor! Hem de recordar sempre que a l’hivern estem molt més ficats en la nostra rutina i, per què negar-ho, el fred també fa nosa per fer algunes coses. Però els dies més llargs de l’estiu i el sol fan que les ganes de sortir es multipliquin. Per tant, aprofitem el nostre temps lliure per quedar amb els amics, sortir de festa, anar al cinema, al teatre o per preparar sopars a casa. Hem de procurar quedar almenys un cop per setmana, encara que sigui per prendre un cafè amb aquest amic o amiga del col·legi al qual fa anys que no veiem. Això, també, ens farà desconnectar de la rutina.

I, per acabar, sobretot, mai hem d’oblidar-nos de nosaltres mateixos. Busquem una estoneta diària per a nosaltres i que res ni ningú ens la prengui. Podem llegir, seure’ns i no fer res, anar al cinema, ocupar-nos de les nostres plantes, etc. Les eleccions són inacabables. Fes el que més t’agradi!