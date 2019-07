Marc Jové Martinez

Estem assistint a l’arrencada d’una nova legislatura marcada per l’entesa, per la voluntat de consens i de tirar endavant iniciatives amb garanties de prosperar i de fer-se realitat gràcies al compromís subscrit al sí del Pacte de Govern. Els grups parlamentaris que conformen aquesta majoria ja fa dies que treballen en la línia de marcar les prioritats del treball legislatiu i un calendari que permeti una dinàmica parlamentària eficient i enfocada a uns objectius definits.



Tota aquesta feina de planificació i priorització és la pròpia d’un inici de legislatura i ha existit sempre. Una cosa, però, són els objectius i la voluntat que es plantegen inicialment i l’altra és com les circumstàncies i els elements que van sorgint conforme avancen els períodes de sessions obliguen a modificar el full de ruta.



A aquestes alçades, tothom sap que el context de la passada legislatura no va ser especialment favorable al desenvolupament d’una tasca legislativa normal que, òbviament, va obligar a redefinir objectius, modificar calendaris i, naturalment, prémer l’accelerador per tal de garantir un mínim d’acompliment dels compromisos adquirits.



L’hivern passat, vam poder llegir a la premsa certes declaracions contra l’embús legislatiu causat per demòcrates.

Personalment voldria agrair a tots aquells parlamentaris la seva contribució i esforç dedicat a crear aquest embús legislatiu.



Efectivament, durant els dos darrers mandats, s’han aprovat moltes lleis que fins ara no en disposàvem, i per això, en tant que ciutadà els estic agraït. Celebro la intervenció proactiva per part de l’estat en la regulació d’aquells aspectes que fins ara no gaudien de regulació i passaven desapercebuts, que a ulls de tercers, i de la comunitat internacional, deixaven la imatge del Principat d’Andorra bastant malmesa.

Molts podran dir que s’han aprovat moltes lleis, que s’ha fet malament, però el sol fet d’haver treballat per primera vegada en la regulació d’aspectes que fins al moment passaven desapercebuts, al meu entendre, denota dedicació i compromís per part del Govern i el Consell General amb l’Estat andorrà i la seva ciutadania.



S’ha contribuït a dotar l’Estat de seguretat jurídica i al mateix temps proporcionar-la als seus ciutadans. Era del tot inadmissible, que en certs temes cabdals que no estaven regulats, s’hagués de recórrer als usos i costums a fi de trobar una resposta fins ara inexistent.



S’ha dit que el fet de que el Consell General hagi aprovat tantes lleis comporta el fet de que calgui modificar-les. Senyors, les lleis no són eternes, o si més no, no ho haurien de ser. Si gaudim d’un parlament compromès i amb ganes de treballar, estan per treballar-les i modificar-les amb l’objectiu d’adaptar-les a la realitat, donar solucions als ciutadans i sobretot respondre a l’interès general.

A partir d’aquí, que cadascú faci les seves interpretacions.