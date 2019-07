Diu el refrany que una imatge val més que mil paraules. I la imatge que acompanya avui aquest article representa una molt bona notícia per al nostre país. És va realitzar el dijous passat en l’acte de constitució del Consell Assessor del Llibre Blanc del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme d’Andorra. La importància d’aquest projecte el validen els darrers estudis internacionals que situen la prevalença del trastorn de l’espectre de l’autisme en un de cada 69 naixements. Pel que s’anomena ja als països anglosaxons, d’alt impacte social. Andorra no està al marge d’aquestes xifres.



El Llibre Blanc, que impulsen l’Associació d’Afectats d’Autisme d’Andorra (Autea) i la Fundació Julià Reig, analitzarà els serveis i programes que s’han desenvolupat al país per a l’autisme, així com la situació de les persones amb TEA i la de les seves famílies. L’equip redactor el formen professionals especialitzats en el trastorn, en investigació i en la gestió d’aquest tipus de projectes.

I per vetllar pel rigor i la qualitat de l’estudi, s’ha considerat imprescindible l’acompanyament d’un Consell Assessor, format per especialistes de diferents àmbits, del nostre país i de fora de les nostres fronteres, que interactuen amb la persona amb TEA durant tot el cicle de vida amb l’objectiu de què supervisin la metodologia emprada i validin unes conclusions que permetran millorar el que s’està fent, dissenyar polítiques i anticipar les necessitats futures. En el Consell Assessor estan representades l’administració pública, el sector privat, la ciutadania, les famílies i persones amb TEA, i experts en la investigació i tractament del trastorn.



La composició del Consell Assessor és un molt bon exemple de col·laboració público-privada en un pla d’igualtat, sense la supremacia de ningú, que en aquest cas té com a singularitat de qui impulsa el projecte, una associació sense ànim de lucre i de l’àmbit social amb una fundació privada. Tant l’equip redactor com els membres del Consell Assessor participen d’un projecte sota criteris socials, ètics i de benestar, pensant en l’impacte positiu que tindrà en benefici de la comunitat.



Crec que ens podem congratular perquè al nostre país es desenvolupin iniciatives amb noves formes de cooperació, per donar respostes innovadores i més efectives als reptes que tenim com a societat. La innovació social es defineix com a noves idees, models i serveis que tenen la virtut de satisfer noves necessitats socials i de benestar des de noves relacions entre els agents implicats en una cultura col·laborativa (Robin Murray, Julie Caulier-Grice i Geoff Mulgan. The Open Book of Social Innovation. The Young Foundation & Nesta, London, 2010). I entre els elements centrals de la Innovació Social es situen els processos d’empoderament de les persones i l’aprenentatge col·lectiu, que dona com a resultat unes polítiques públiques més efectives i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. El procés d’innovació social atorga poder als individus a actuar amb valors de cooperació, confiança i reciprocitat creant una nova cultura de relacions col·laboratives independentment del seu estatus com a administració, com a col·lectiu ciutadà o com a empresa privada.



Per tot això, estic convençuda que si els què participem en aquest projecte l’afrontem des de la humilitat, sumant experteses i diferents lideratges, tots necessaris si van alineats perquè si van aïllats són incomplerts, en el procés aprendrem molt els uns dels altres i qui sortirà finalment guanyant serà el conjunt de la societat andorrana.



Permeteu-me, doncs, que doni les gràcies en nom d’Autea a totes les persones que participen en el Consell Assessor i a l’equip del projecte del Llibre Blanc del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme d’Andorra, per què la seva generositat i compromís ens farà una societat millor.