Significat de dependència emocional: depenc de tu, ets el meu amo i senyor. Sense tu, no sóc ningú. No m’abandonis. L’altra persona t’ha manipulat de tal forma que ha aconseguit que siguis la seva joguina i estiguis a les seves ordres. Ni t’agredirà físicament ni et faltarà al respecte. Només amb la seva presència o absència, tu mateix aniràs cap a ella o la trobaràs a faltar.

Per a evitar la dependència emocional cal començar per donar-se valor a un mateix. Per respectar-se i no permetre que els altres travessin la línia vermella. La dels teus drets i valors. Quan una persona coneix el seu valor, no permet que ningú la infravalori. Si coneixes el preu de l’or, no el vendràs per menys. Aquesta dependència és molt pitjor que l’econòmica perquè et sents incapaç de fer res sense el seu consentiment. L’econòmica és objectiva, la veus i la sents. No obstant això, aquesta no la veus venir fins que ja és massa tard i t’ha absorbit per complet. A aquesta situació arribes per manipulació social (pares, parella, fills, amics, feina, etc.) No et fas dependent de cop i volta. Triga un cert temps. És un procés continu.

Comences deixant de costat les teves necessitats per a satisfer les dels altres. Pot succeir per dos motius: que l’altra persona sigui una manipuladora i des del principi tenia la idea de menysprear-te fins a aconseguir obtenir el poder sobre tu o perquè tens baixa autoestima i no saps moure’t per la vida sense l’aprovació dels altres. Aquest article el centro en la persona manipuladora perquè ja en un altre anterior, vaig parlar sobre la baixa autoestima i la forma que té de condicionar-nos.

Abans de res, està el teu benestar. Si en alguna situació concreta estàs incòmode o sents que et fas petit, allunya’t. No permetis que vagi a més. Això es denomina temps fora i és el temps necessari per a recapacitar sobre la situació i veure com l’enfrontes. D’aquesta manera és com comencen les associacions errònies i acabes pensant que ets incompetent. Et deixo unes respostes per a contestar mentre penses què fer: –Més tard ho veiem. –Bona idea, després t’ho confirmo. –Em sembla bé però avui o ara estic ocupat/a. –Ara és molt aviat o molt tard,etc. No estem donant cap resposta concreta.

Segurament coneixeràs a algun manipulador. És el que tira la pedra i amaga la mà, t’incita a actuar. Després, si la cosa surt malament, el culpable ets tu. No obstant això, si surt bé, et recordarà que et va donar la idea. És un depredador emocional. Utilitza la manipulació per a benefici propi. Si fa falta, et destruirà. Buscarà la teva debilitat per a saber com entrar-te i una vegada et tingui en les seves mans, t’enfonsarà mentalment. Ho farà de forma subtil, fingint que li importes. Aquesta persona no té un perfil concret. L’important és reconèixer-la per a no caure en les seves mans. La seva manera d’actuar sempre és la mateixa. Sigui qui sigui. Primer et desestabilitzarà emocionalment. Unes vegades et farà riure i unes altres et provocarà por, tristesa o indiferència. D’aquesta forma mai sabràs com es comportarà i abandonaràs qualsevol forma de defensa. T’inculcarà el sentiment de culpabilitat. Et sentiràs malament per les seves desgràcies i no acceptaràs la teva bona sort. Pensaràs que no te la mereixes. Començaràs a tenir un diàleg intern negatiu cap a tu mateix (no serveixo per a res, sóc maldestre, inútil i em mereixo tot el malestar que pateixo).

Després, una vegada et tingui dominat i li pertanyis, farà amb tu el que vulgui i quan es cansi, et deixarà tirat/a. Dirà que ets un/una inútil i si és el teu superior, t’acomiadarà.

No t’ho esperaràs, però com ja seràs dependent d’ell, li suplicaràs que no es vagi o si és el teu superior, estaràs disposat a cobrar menys per fer el mateix treball. Com a parella, progenitor, fill o amic, creuràs que has fallat en el teu comportament i et faràs submís a ells.

Els dedicaràs tot el teu temps i atenció. Amb els anys la teva autoestima estarà tan enfonsada que necessitaràs de la seva aprovació per a decidir què fer, com, quan i on. Els teus fills dirigiran la teva agenda setmanal i la teva parella anteposarà les seves necessitats a les teves. Els teus amics només et buscaran quan necessitin alguna cosa de tu i el teu superior t’humiliarà perquè pensis que no saps fer el teu treball i així no vulguis anar-te a la competència o que no li demanis un augment salarial. Com veus, la manipulació pot venir per qualsevol lloc. D’aquí la importància de donar-te el just valor. Has de saber quant vals i no permetre que ningú rebaixi el teu preu. Els nostres valors socials són el nostre pilar per a tenir i gaudir del benestar. Quan els altres perceben la teva essència i la teva forma d’enfocar els successos de la vida, és quan es plantegen respectar-te o no. Si perceben a una persona decidida i amb les idees clares, no intentaran manipular-la, simplement passaran de llarg.

Si als teus fills, des que són petits els ensenyes que quan dius no, és no, deixaran d’insistir. Si en les primeres setmanes de relació amb la teva parella, deixes clares les teves intencions i la teva postura, rarament et podrà manipular. D’igual forma a la feina, ja sigui amb els companys o el superior. Si deixes clar que vas a treballar i no ha fer amics i encara menys, a escoltar les seves penes, tampoc pensaran a manipular-te. Poques vegades es manipula a una persona freda, se sol manipular a algú sentimental. Que es deixa portar per les emocions i no pel raonament.

Així que, abans d’actuar pensa:

–Estic fent això per plaer o per complaure a algú? –Si no compleixo el que he dit, em sentiré malament perquè m’he defraudat a mi mateix o a algú altre?