Fabiola Sofia Masegosa

Sabíeu que la Mare de Déu de l’Assumpció és la patrona del barri del Altozano a Alacant? Doncs, així és. Per això, cada any, el dia 15 d’agost, gairebé al final de les seves festes de Moros i Cristians en aquest barri es ret homenatge a la seva patrona.



Però, què celebrem els catòlics aquest dia? Doncs, el dia de l’Assumpció de la Mare de Déu, un acte que el Papa Pius XII va definir com a dogma de fe l’1 de novembre de 1950. L’assumpció es refereix al moment en què Maria puja al cel al final dels seus dies, sense morir i es tracta d’una de les celebracions més solemnes de l’Església. L’ascens als cels de la mare de Jesús se celebra des del segle VII, tot i que hi ha qui considera aquest festivitat com a hereva d’una tradició pagana agrícola dedicada a la celebració de la fi de la collita.



Alacant és una ciutat on vivim les festes amb molta intensitat. La dels Moros i Cristians és una de les més importants de la ciutat celebrada en cinc barris de la ciutat en diferents dates de l’any amb molta magnificència.



Així, els Moros i Cristians del barri Altozano d’Alacant se celebren del 10 al 18 d’agost i representen una escenificació espectacular de la reconquesta cristiana de les terres de la província als àrabs.

A Andorra es coneixia una representació bastant més modesta, encara que semblant que es denominava «La guerra entre moros i catalans». Aquesta pantomima, que l’eminent folklorista Joan Amades ens descriu al Costumari Català, i que es representava la tarda del darrer diumenge de juliol durant les festes de Sant Julià de Lòria, havia tingut molt d’èxit ja que hi assistia públic de tot Andorra. Però, es va deixar d’escenificar als anys 40.



En ella es representava una brega entre moros i catalans. Hi intervenien molts homes armats amb escopetes i pistoles. La importància de la festa se jutjava per la quantitat de tirs i la pólvora que s’hi consumia. Finida la representació, ballaven una variant del ball pla en el que participaven tots els que ho desitjaven, però els participants de la batalla entre moros i catalans, que ballaven amb les escopetes penjades del coll com a gest de valentia, tenien certa preferència i trobaven balladores amb més facilitat.



Així, el dia 15 d’agost, la imatge de la Mare de Déu de l’Assumpció es passeja pels carrers més importants del barri del Altozano a coll de portants, acompanyada de totes les comparses de Moros i Cristians i pels càrrecs oficials d’aquestes festes. La processó acaba amb l’Ofrena de flors a la patrona i, en finalitzar, la festa continua amb ball i festa fins a altes hores de la matinada a les diferents kábilas i casernes.