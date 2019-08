Som en plena festa major d’Andorra la Vella i aprofito per felicitar la parròquia. Venim de la ressaca de dues altres festes majors importants i força populars entre el jovent, la d’Escaldes-Engordany i la de Sant Julià, i no em vull deixar Canillo, la Massana i el Roser d’Ordino. Hem pogut constatar que, a banda de passar-ho molt bé, en aquestes festes hi ha hagut aldarulls, vandalisme -s’han fet destrosses al mobiliari urbà en alguna parròquia- i sobretot molt d’alcohol. Alcohol entre joves de 12 a 17 anys. Si l’alcohol ja altera el comportament en els adults quan el consumim, què ha de provocar en menors d’edat? Doncs alteració de la conducta i, en última instància, comes etílics que poden tenir conseqüències molt greus en la seva salut.

Recordo un Consell dels Joves de l’any 2016 on hi va haver una resolució en la qual els participants demanaven que els progenitors es fessin responsables de les sancions dels joves. Recordo que em va sorprendre com aquell jovent tenia tan clara la perillositat del consum d’alcohol entre els joves, i també les mesures i les sancions que calia prendre entre tots. Denunciaven igualment que certs comportaments dels adults eren un mal exemple per als menors.

Estic d’acord amb moltes de les reflexions manifestades en aquell Consell dels Joves del 2016 i crec que els pares ens hem de replantejar si els nostres fills amb 12, 13, 14, 15 i 16 anys han de sortir fins a altes hores de la matinada, si han de veure el comportament dels adults afectats per l’alcohol o d’altres substàncies prohibides. Aquests dies he recordat com d’estrictes eren els meus pares amb mi i les meves germanes, recordo com amb 17 anys ens recollien a la sortida de la discoteca a la 1.30 h i, ja major d’edat, el meu pare sempre em recordava que a les 3 h era l’hora de recollida i cap a casa perquè a partir de les tres de la matinada ja eren hores on només hi havia persones begudes i conflictives pels carrers.

Els joves en aquell Consell ens reclamaven als pares més control i comparteixo el pensament que si l’alcohol està prohibit per als menors d’edat és per alguna cosa i que la tolerància amb els nostres fills, en aquest sentit, ha de ser zero. Crec també que els establiments de begudes alcohòliques s’han d’acostumar a demanar el passaport o document d’identitat als joves que compren alcohol, ja que avui dia hi ha joves de 15 i 16 que aparenten més edat. Malauradament, conec pares d’Andorra que ho estan passant molt malament amb les conductes additives dels seus fills, que han perdut l’autoritat sobre els seus fills i no saben què fer perquè no estiguin al carrer tot el dia consumint o delinquint.

L’Estat amb les Lleis ja estableix a partir de quina edat es pot accedir a les discoteques i consumir alcohol, però els pares hauríem d’anar a l’una i no deixar sortir els nostres fills a les discoteques abans d’aquesta edat i, pel que fa a les festes majors, si els deixem sortir sols, els pares hauríem de fer l’esforç d’estar a prop d’ells i pendents del que pugui passar.

La prevenció de certes conductes comença a casa i amb l’exemple que puguem donar com a adults. Un cop hi ha consum d’alcohol o comportaments incívics podríem prendre nota de la mateixa resolució del 2016 del Consell dels Joves, que proposava treballs per a la comunitat com a pena. Crec que aquesta opció s’hauria d’explorar molt més, i no només com a sanció però també com a mesura educativa i d’inserció social.