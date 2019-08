Lluís Serra

Des de fa anys estem treballant perquè les empreses del nostre país siguin dirigides per autèntics líders. Líder és aquell que sap on va i els altres el segueixen sense demanar-ho. Els estudis demostren que s’estan aconseguint grans canvis en moltes empreses, però els indicadors ens diuen també que algunes companyies encara estan «dirigides» per caps que manen i ordenen que les coses es facin com ell diu. I està un altre nivell ... en algunes empreses (poques de moment) van un pas per davant, amb bons líders al capdavant, estan treballant l’anomenat lideratge conscient, que no vol dir que siguin líders amb valors (que també), va molt més enllà dels valors personals de tots.

Fa temps que el lideratge conscient està agafant protagonisme en les nostres empreses, les teories del lideratge ens demostren que cada vegada som més conscient de la dimensió de les persones i les seves habilitats. Un cop els executius i / o directius són conscients del potencial, es recolzen en el coneixement d’ells, i ajuden que flueixin amb destinació al ser i al fer més que del conèixer, és així com es converteixen en líders conscients.

Però que és el lideratge conscient?

El defineixen com un salt quàntic, consisteix a inspirar totes les persones que t’envolten perquè donin el millor de si, alineats a uns valors comuns. Tothom és un líder en el seu propi espai, només les nostres pròpies pors personals poden impedir ser-ho. Per ser un bon líder cal conèixer-nos profundament, conèixer els nostres propis recursos i saber quina és la realitat del nostre talent; en el moment que et coneixes a tu mateix, tens clar que fer amb el teu talent i els recursos del teu potencial ets un bon líder del teu espai. Està demostrat que un cop tenim la capacitat d’aprendre de l’entorn en tots els àmbits, ens convertim en un d’ells.

Ser un bon líder conscient és un gran repte. Hi ha punts clau per iniciar el canvi o transformació completa de la nostra manera de pensar camí a una metamorfosi.

1. Ser conscient del perquè estàs assumint aquest lideratge. El motiu principal d’assumir aquesta responsabilitat hauria d’estar enfocada a crear espais de seguretat on els acompanyants puguin fer i ser, gràcies a les seves habilitats i coneixements. Assumir un lideratge per aconseguir uns resultats basats només en les habilitats del coneixement no és lideratge conscient, cal treballar la psicologia de les persones, per aquest motiu és important estar totalment segur del perquè s’està assumint aquest lideratge.

2. Ser conscient dels teus valors ètics i compartir-los. Se li diu lideratge compartit. Un autèntic líder desenvolupa els seus valors essencials com poden ser la transparència, la cooperació, la col·laboració, l’empatia i tot basat en la confiança i el respecte cap a les persones. Un dels més importants és l’empatia, per molt que treballis, si no hi ha empatia no aconsegueixes crear un equip que et segueixi i t’ajudi.

3. Ser conscient que has de canviar. Adonar-te que possiblement has de canviar la teva actitud, algunes creences i certes conductes, serà així que aconseguiràs un lideratge conscient. La gran dificultat serà el teu ego personal, però si has treballat i tens clar els teus valors del punt anterior, seran aquests valors ètics els que educaran teu ego.

Per aconseguir els tres punts anteriors necessitem treballar amb consciència altres tres.

1. Conèixer-nos profundament com a persona. Conèixer profundament el nostre món interior i percebre el món que ens envolta, tenir autocontrol i descobrir el nostre propi patró de personalitat per poder transmetre els valors. Significa estar despert, atent a les accions per poder decidir com actuar davant d’elles sempre amb els valors i els objectius al capdavant.

2. Saber quina és la realitat del teu talent. Tota persona té defectes i habilitats, de la mateixa manera que tots podem arribar a tenir talent en alguna d’aquestes habilitats. Es neix amb talent, però cert és que el talent també es fa amb esforç, dedicació i experiència. Conèixer la realitat d’aquest talent és peça clau.

6. Definir l’objectiu final. Tots tenim una meta en la nostra vida i serà aquesta fita la qual definirà el teu paper per aconseguir l’objectiu final i global. No pensem en un objectiu com a èxit o fracàs, hem d’anar un pas endavant i aconseguir obtenir la felicitat de cadascuna de les persones que ens envolten en cada instant, així l’objectiu s’aconseguirà sol.

Aquests tres punts es poden aconseguir amb una de les peces clau. La meditació. La meditació és un art i una ciència per aconseguir un estat superior de benestar. Descarrega el sistema nerviós i ajuda a recuperar l’atenció, la memòria, la concentració i la creativitat per arribar a millorar la capacitat d’aprenentatge. En definitiva, expandeix la ment i ajuda a ser més creatiu i així poder prendre millors decisions enfocades al lideratge conscient.

La meditació és l’eina més eficaç i eficient per aconseguir conèixer-te molt millor i desenvolupar el teu talent com a líder, aconseguint aquest estat pot arribar la possibilitat que algunes persones no acceptin la teva presència, i aquest rebuig s’ha de saber gestionar i acceptar.

El gran inconvenient que tenim és la velocitat. El ritme diari és altíssim, prendre decisions instantànies, una pressió enorme, estrès i pèrdua de facultats fa que estiguem tensos. El cervell va molt de pressa i això fa que la consciència sigui difícil de controlar i ens col·lapsem, perquè no hi ha equilibri i el repte és només aconseguir els resultats que esperen de nosaltres. Si no parem no hi ha consciència, ens cal aturar el ritme, diuen els experts que parant 4 vegades al dia 3 minuts regularàs el teu sistema nerviós i les teves decisions seran millors.

Recorda que el lideratge conscient és una condició necessària per aconseguir arribar als teus objectius i / o propòsits personals i / o professionals, però haurem de treballar-lo.