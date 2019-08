Fabiola Sofia Masegosa

Que les festes acompanyades de massa alcohol solen donar problemes, especialment entre la joventut, ja s’ha demostrat en el que va passar a les festes de Sant Julià de Lòria.

És cert que el consum excessiu d’alcohol és un problema bastant difícil de solucionar perquè queda clar que vendre alcohol és un negoci més i, per descomptat, les prohibicions no funcionen. Què es pot fer llavors? La solució per a mi, sense cap mena de dubte, passa per la conscienciació. Però, es veu clarament que alguna cosa no estem fent bé, perquè el nombre d’adolescents borratxos a les festes va en augment. I el pitjor de tot, i que si s’hauria de controlar seriosament, és la venda de begudes alcohòliques a menors d’edat.

De tota manera, penso que la imatge que va donar un gran grup de la nostra joventut a la festa de Sant Julià, increpant, insultant i, fins i tot, arribant a agredir la policia quan intentaven complir amb el seu treball va ser vergonyosa.

Deixant això de banda, s’haurien d’afegir els problemes dels joves intoxicats per combinar alcohol i festa i, cal no oblidar, els posteriors danys que l’alcohol causa en l’organisme de la nostra joventut.

Ja hi ha estudis que demostren que la mitjana d’alcohol que consumeixen els nostres joves quan s’ajunta alcohol i festa, és fronterera als límits del que es considera perillós per a la salut; amb l’agreujant que aquest consum se centra gairebé exclusivament en els caps de setmana i es realitza d’una manera compulsiva.

Potser, caldria explicar-los millor que no es poden barrejar substàncies i ensenyar-los a conèixer els seus propis límits: que coneguin quan el consum d’alcohol passa de ser un ingredient de la diversió ha convertir-se en un problema.

A més, sabem que el consum d’alcohol amaga, en moltes ocasions, problemes que el jovent hauria d’aprendre a gestionar d’altres formes, com per exemple problemes per relacionar-se, depressió, etc. Mai hauríem d’oblidar-nos que l’alcohol no és més que una droga legal que causa addicció i que ens ajuda a desinhibir-nos i a oblidar, per una estona, els problemes.

I sempre hem de tenir en compte que en la nostra cultura el consum d’alcohol és sinònim de festa i diversió: sense alcohol no hi ha festa. Així, els joves, per aquesta creença, equiparen alcohol i festa. I donat que per a un adolescent el més important és l’acceptació en el seu grup, el consum d’alcohol és una manera de ser acceptat per la resta dels seus components.

Per acabar, dir que hauria de ser un objectiu clar de tota la societat en conjunt posar fi a aquesta situació i que actuacions com la de la festa de Sant Julià haurien de ser castigades durament. Aquestes coses no s’han de deixar passar. I no m’acomiado sense deixar de dir que, en canvi, em sento molt orgullosa del comportament dels assistents a les festes d’Andorra la Vella.