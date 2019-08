Després de sis anys com a ambaixador a Espanya i a Andorra, m’emporto un munt de records meravellosos d’aquests països fantàstics. He tingut la gran sort de poder descobrir Andorra, tant en el vessant de feina com en el de plaer. I ara entenc perfectament per què molts britànics han decidit viure-hi! Els britànics constitueixen el 3% de la població d’Andorra, però, a més, desenes de milers de visitants britànics visiten el país durant la temporada d’esports d’hivern. I també la resta de l’any, per practicar activitats com el trekking i el ciclisme, o, simplement, per relaxant-se als spa andorrans.

El Regne Unit i Andorra són socis que treballen en estreta relació des de fa molt de temps, i estic content d’haver col·laborat a enfortir-ne les relacions durant la meva etapa d’ambaixador. Tots dos països compartim uns valors comuns, hem desenvolupat importants vincles econòmics i cooperem estretament en una varietat d’afers de política internacional. Pel que fa a les relacions interpersonals, també són excel·lents, com ho demostra, per exemple, l’obertura del British College a Andorra. Durant tot aquest temps he vist com la interacció entre Actua i el Department for International Trade ha aportat beneficis tant al Regne Unit com a Andorra, i estic segur que encara n’aportarà molts més.

Els ciutadans britànics participen activament en la vida del país, i també estan molt involucrats en organitzacions com l’International Club, que cada any recapta grans sumes que després donen a diverses ONG andorranes. Així mateix, un gran nombre de negocis de llarga trajectòria –agències de viatges, operadors turístics i molts altres serveis– estan dirigits per britànics.

M’agradaria expressar el meu reconeixement al Govern d’Andorra per la formidable assistència que ens ha ofert en els casos consulars, en la resolució dels quals membres del Govern han treballat colze a colze amb el meu equip. I, per descomptat, m’agradaria mostrar el meu agraïment a la nostra meravellosa cònsol honorària, Fiona Dean, MBE, que no només ha ofert un excel·lent suport als ciutadans britànics, siguin visitants o residents, sinó que, a més, ha representat per mi una ajuda inestimable en el transcurs les meves visites.

Ha estat un honor haver representat la meva reina i el meu país i haver servit els ciutadans del Regne Unit que viuen a Andorra. M’agradaria traslladar el més sincer agraïment als andorrans per la seva hospitalitat i al Govern per la seva col·laboració i ajuda. Me’n vaig amb la plena confiança que, en el futur, les relacions entre Andorra i el Regne Unit continuaran creixent i seran cada dia més fortes.