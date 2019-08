Que la Terra és esfèrica, avui ningú ho dubta. Que la Natura de la Terra, funciona equilibradament i segons uns sistemes de fluxos que es renoven contínuament, tampoc. Però malgrat tenir-ho a la vista i viure-ho cada dia, sembla que encara no en siguem conscients. I així el sistema de desenvolupament humà predominant es fonamenta en una economia lineal, és a dir amb extracció, sense reposició o renovació, de recursos, transformació en productes, ús i generació i abandó final de residus, amb altres danys col·laterals durant el procés que ningú assumeix.

S’estima que avui hi ha uns 2.500 conflictes ecològics oberts. I no només existeixen conflictes verds, sinó pels recursos naturals, pels alimentaris, pels energètics, per les primeres matèries industrials, pels metalls preciosos i joies, per terres agrícoles, per l’aigua, pels territoris estratègics...

I amb ells s’encadenen altres problemes, ja que es produeix i s’accelera el deteriorament dels territoris i entorns, els canvis pel reescalfament del clima, la disminució de la capa d’ozó, les amenaces sobre el patrimoni genètic de totes les espècies i la vida en general, la sobreexplotació i esgotament dels recursos naturals i fòssils, la privatització i pol·lució de l’aigua potable, la contaminació del mar, la reducció de les terres fèrtils i la sobreexplotació i monocultiu de les que queden, el desboscament amb l’erosió, les inundacions i sequeres corresponents, l’abandonament, exportació i no tractament ni reciclatge dels residus de tota mena, la contaminació de l’aire, la pèrdua de qualitat de vida en les zones urbanes, les afectacions a la salut, els refugiats econòmics, de guerres i calamitats naturals, les pluges àcides, els accidents nuclears...

Tots aquests fets comporten tensions, enfrontaments i disputes que esdevenen conflictes permanents i històrics i així males raons per justificar el passar a les mans i a les armes. No es tracta només de gestionar bé els residus o el medi ambient, conservar la naturalesa o millorar el reciclar, de canvi climàtic o d’un problema econòmic....és tot això i molt més.

Es tracta de crear un sistema econòmic i fer els ajustaments i adaptacions a la resta de sistemes, que contempli el tot i per tant que sigui eficient, equilibrat i recuperador com la Natura, que el que utilitza, produeix i consumeix ho restitueix anualment a través d’uns processos de renovació cíclics i continus, sense deixar res pel camí.

Que avui l’economia circular suposi un 6% de l’economia mundial ens ha d’estimular i creure que una altra manera de fer és possible i treballar per tal que l’economia circular pugui ser realitat també a Andorra. Que sigui difícil, no vol dir que sigui impossible.

Tenim el model. Tampoc hi ha altres alternatives. Cal ser més eficients i sobretot més sostenibles si no volem fer desaparèixer l’espècie humana. Ens cal saber tancar qualsevol cicle que iniciem. Individualment i col·lectivament. Tots i cadascun d’ells i no deixar-ne cap d’obert a la deriva, al marge o pels que vinguin al darrere, amb el ja s’ho trobaran...

Potser comença a ser hora d’afegir, al llistat de Drets humans, també els deures corresponents, especialment en relació a la resta de éssers vius. Cal un canvi real en les polítiques i el sistema de desenvolupament econòmic a escala mundial.

El pròxim 18 d’agost, en la 32a diada andorrana a la UCE de Prada del Conflent, la Societat Andorrana de Ciències ens convida a tots a parlar-ne dins del programa següent: Presentació (M. Fonolleda), Salutació (J. Casassas), Allargar la vida útil dels ordinadors (A. Ward), Canvi climàtic i plagues (C. Vendrell), Economia circular. Una realitat propera? (J.Brescó), L’economia circular per a un desenvolupament sostenible (M. Rossell), La gestió de residus en el marc de l’Economia Circular (C. Rico), L’economia circular. Una visió empresarial (I. Andreu), La fiscalitat un eix necessari en l’economia circular (J. Majoral), Economia circular o el retorn al sentit comú (J. Font), El valor del sector primari en la promoció d’un nou model econòmic i social (B. Coma), Deixalles i deixadesa, o com canviar la tendència de l’espiral capitalista (C. Cerqueda), Contractació pública, una eina per promoure l’economia circular (F. Goya), L’energia dins l’economia circular (A. Moles), Reflexions circulant entorn de la sostenibilitat (G. Saboya), El triple repte de l’economia circular a Andorra (J. Gallardo), Proposta per reactivar el sector primari a Andorra (A. Ponsa), La previsió meteorològica com a eina per a l’optimització de recursos (G. Martin), La petjada ecològica a Andorra (A. Riberaygua), Inversions i sostenibilitat (D. Macià), Economia circular: història de 4 generacions (R. i J.M. Vallés), Boscos al servei de la sostenibilitat (M. Boada), El comerç de proximitat (L. Magallon), La difícil sostenibilitat del model balear (J. Mir), Carisma, un exemple d’economia circular (E. Leach), Economia Circular: una nova quadratura del cercle (D. Roca), A Càritas Andorrana tenim cura de la natura: el reciclatge de la roba (A. Rocamora), Social innova i vital: la meva experiència al voltant de l’economia circular (A. Gomà), Gestió dels recursos i l’economia circular (M. Pons), Els divendres pel futur (M. Bracque / N. Mourelo), Projectes sostenibles del Comú de la Massana (S. Gueimonde), Andorra, paradís de l’esport, objectiu residu zero (M. Magallon), Cloenda (A. Mach).