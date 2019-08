Jordi Ribes

Ara que hem arribat a l’equador de l’estiu, les festes majors s’han anat seguint unes a les altres i un factor comú creix entre totes elles. Mitjans de comunicació, xarxes socials i el boca-orella, han estat els màxims difusors del que ve a ser el nou resum de les festivitats dels pobles. I no són ni les misses tradicionals, ni els concerts amb caps de cartells internacionals o les activitats per als més petits. Els aldarulls, les baralles, els botellons o els desperfectes són la nova sinopsi d’una temporada més de la sèrie de festes majors.

Què estem fent? Aquesta és la pregunta que em ve al cap. No sé si culpabilitzar els principals actors que intervenen en cada un dels capítols, o bé a tot el conjunt de la societat. Podríem dir que som els joves d’avui dia que no som conscients dels nostres actes o que no tenim respecte per res. Fins i tot podríem culpar els pares per no haver educat correctament els seus fills. Però la conclusió a la qual arribo és que la societat accepta aquests actes.

Any rere any, les notícies d’aquest caire es reprodueixen quan arriben les festivitats. Notícies que si bé són un impacte momentani, no van més enllà de simples comentaris a xarxes socials o reflexions de comentaristes anònims. Enguany, sembla que hem arribat al cim dels aldarulls: sexe al carrer, baralles amb policies, botellons i un llarg etcètera de queixes per aldarulls. En quin moment hem ultrapassat la línia de la responsabilitat i del respecte? Entenem què vol dir passar-nos-ho bé? La consciència social desapareix quan hi ha alcohol i altres substàncies pel mig?

És difícil respondre a aquestes preguntes, i més quan veus que hi ha gent que encara diu que és normal aquesta disbauxa, que són fets aïllats sense importància. Si no fem el pas tots plegats, d’assenyalar amb el dit aquestes males conductes, molt em temo que l’únic que farem és afavorir que aquest fenomen vagi creixent.

El cas de Sant Julià, amb les baralles amb els policies, demostren que aquestes activitats van a més, es perd el respecte a les autoritats creient que tot està permès. Aplaudeixo els comentaris de solidaritat amb el cos de policia, i espero que no es torni a posar en dubte la seva tasca, com ja s’ha fet en alguns mitjans.

Els policies estan per posar ordre, si no hi hagués enfrontaments o aldarulls, no haurien hagut d’actuar. I vull anar més enllà, si posem en dubte els cossos especials, quant tardarem a posar en dubte, els professors, els bombers o tota altra persona que actuï pel bé de la societat?

Gaudim de les festes amb els amics i familiars, fem vida social a les festes majors, fem pinya ajudant les comissions de festes i procurem que els nostres actes no perjudiquin els altres. Bon estiu i us espero a les fetes majors d’Encamp.