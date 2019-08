Fabiola Sofia Masegosa

Enguany, a Holanda, se celebren els 350 anys de la mort de Rembrandt van Rijn, un dels pintors més apreciats en aquest país i en el món sencer, un mestre prolífic i innovador en els camps del dibuix, la pintura i la litografia. De manera que per a commemorar aquesta efemèride s’estan celebrant exposicions per tot el país, des Middelburg fins Leeuwarden.

Rembrandt va néixer a Leiden l’any 1606 i va passar els seus anys de formació dedicat al món de la pintura. En 1624 va obrir el seu propi estudi abans de traslladar-se en 1631 a la ciutat d’Amsterdam. El pintor va destacar per la gran varietat dels temes que abastaven les seves pintures, entre les quals es troben retrats i autoretrats, paisatges, escenes històriques i al·legòriques, temes mitològics i bíblics, i estudis d’animals. Encara que estava influenciat pels mestres italians, Rembrandt mai va sortir de la llavors República d’Holanda, un país, en aquell moment, extremadament ric i aclamat pels seus avenços en tots els àmbits i influenciat pel de les arts, especialment la pintura.

En cap lloc del món es van trobar reunides tantes obres de Rembrandt com va passar al febrer en el Rijksmuseum. En aquesta celebració es va poder veure per primera vegada la col·lecció sencera de Rembrandt composta per 22 quadres, 60 dibuixos i 300 gravats. Aquesta gran quantitat de peces estava organitzada temàticament. La primera part exaltava la seva sintonia recurrent amb l’autoretrat.

La segona, agrupava els escenaris i la gent més propers a ell. Rembrandt va perfeccionar el seu talent pintant retrats de la seva mare, família i coneguts. I també alguns paisatges que despullen cert modernisme i hipnotitzen d’una forma molt particular. L’última part s’enfocava en el tema bíblic. El pintor inspirat en l’Antic Testament i en la mitologia va realitzar impressionants quadres com La núvia jueva i Jeremies preveu la destrucció de Jerusalem.

També a Espanya es poden admirar les obres de Rembrandt. El Rijksmuseum ha preparat una exposició de tres pintors excepcionals del segle XVII: Rembrandt, Velázquez i Vermeer. Aquesta mostra va obrir les seves portes al juny al Museu del Prado de Madrid amb el títol Velázquez, Rembrandt, Vermeer. Mirades afins, i romandrà allà fins al 29 de setembre. A l’octubre es desplaçarà fins al Rijksmuseum, on estarà ubicada fins al 2020. Així que, si esteu interessats, encara queda temps per poder visitar-la.