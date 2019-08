El passat 24 de juliol, els nostres companys del Grup Parlamentari Socialdemòcrata es van reunir amb els 3 joves impulsors de Fridays for future (FFF) a Andorra. Pels qui no ho coneixeu, aquest moviment jove, impulsat per una estudiant sueca de 16 anys, té l’objectiu de conscienciar la ciutadania de la necessitat de protegir el medi ambient davant d’efectes com el canvi climàtic. Aquí a Andorra, l’han tirat endavant 11 joves estudiants del Lycée Comte de Foix d’entre 16 i 17 anys que van veure que és necessari començar a fer un canvi a la gent si no volem patir greus conseqüències en el futur.

La primera reflexió que em faig és la tristesa tant personal com de la nostra societat per arribar a aquest punt en l’àmbit de l’ecologia i de la preservació del nostre medi, la nostra natura i en definitiva la nostra salut. Més enllà d’això, que dóna per a més d’un article, em vull quedar amb l’exemple d’aquests nois; que sense pensar-ho ni un moment es posen al davant d’un moviment a favor del medi ambient, i organitzen mobilitzacions amb gran repercussió en el nostre país segudies per joves i no tan joves. En definitiva, aconsegueixen moure i fer canviar consciències. Això sí que és l’exemple dels nostres joves.

Nois i noies ben preparats, amb ambició de millores socials i amb l’únic objectiu de buscar un bon futur per a tots sense cap interès personal, sinó tot en interès general. Us puc ben dir que des de la meva experiència com a coordinador de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra (JSA), aquest és el jovent del nostre país i n’hem d’estar ben orgullosos i cuidar-ne d’ells. Com? Amb polítiques reals de i per a joves. El que em sap greu i em preocupa, és que els dos darrers executius (i sembla que l’actual va pel mateix camí), ni se n’ocupa ni té intencions de fer-ho.

Aquest ja critica per criticar, diran les males llengües; doncs si mirem la frase que surt a la presentació del ministeri que se n’ocupa, podria ser el resum de la meva queixa. Ben atents: «Ministeri d’Afers Socials amb les competències en Habitatge i Joventut». És a dir, és un ministeri d’afers socials que toca Joventut i Habitatge: És a dir, un model de polítiques socials on la joventut i l’habitatge hi són però per ser. (l tema de l’habitatge donaria per a un altre article). Més enllà d’això, crec que els progressos i esforços per a cuidar aquests joves en tema de polítiques i accions per part de Govern són escassos: universitat a preus prohibitius per a molts, ajudes insuficients tant a nivell quantitatiu com econòmic, cap progrés en polítiques d’habitatge (preus abusius que fan impossible que puguin marxar de casa i començar la seva vida) i emancipació dels joves insuficients. (Només el Comú d’Andorra la Vella amb el PS al capdavant ho va implementar). El mercat laboral tampoc és que ens ajudi: sous baixos, condicions molt millorables i manca de valoració dels títols andorrans.

I això què provoca? Doncs que aquests joves preparats, i amb ganes de millorar el present i futur d’Andorra marxin perquè no els hi queda un altre remei i utilitzen la seva força i el seu saber fer en altres països. En definitiva, deixem marxar el nostre talent i la garantia d’una Andorra millor. És aquesta l’Andorra que volem? Jo no. I crec que vosaltres tampoc. Així doncs, és torn del nostre Govern, el Govern de tots per invertir en polítiques joves i socials per a garantir mantenir aquests joves preparats i que se sentin a gust i conforme en el seu país. Senyors de Govern, dir adéu als nostres joves és dir adéu a una Andorra que progressa i millora en tots els sentits. És el que voleu? Jo no, i creieu-me que és una lluita que no deixaré, ni a nivell personal ni a nivell polític com a secretari d’organització del Partit Socialdemòcrata. Amb mi, hi podeu comptar.