L’any 2050 hi haurà més plàstics que peixos als oceans. La terrible dada la va revelar l’ONU l’any passat, a l’estudi L’ús únic del plàstic, presentat amb motiu del Dia mundial del medi ambient. Cada any al món s’utilitzen 5 bilions de bosses de plàstic (dues vegades la superfície de França), i només el 9% del plàstic usat al món es recicla. Cada any es llencen als oceans 8 milions de tones de plàstic.

Amb aquestes xifres, no és estrany que la troballa de residus plàstics hagi arribat fins al cor de l’Àrtic. Per primera vegada en la història, s’han trobat micropartícules de plàstic concentrades en mostres de gel de l’Àrtic del Canadà, segons ha publicat recentment la revista Science Advances. Per tant, tota la vida marina està contaminada pel plàstic i, de retruc, tota la fauna que se n’alimenta, inclosos els éssers humans.

Els plàstics que no es reciclen acaben als rius i als mars i, per això, necessitem que els estats apliquin polítiques adequades per fer-ne front, reduint el consum de plàstic d’un sol ús i fomentant-ne el reciclatge. El Pla Nacional de Residus d’Andorra (2017-2020) preveu, seguint la Directiva europea, que l’any 2020 s’assoleixi el 50% de la «reutilització i el reciclatge d’almenys el paper, els metalls, el plàstic i el vidre dels residus domèstics i possibles altres orígens amb fluxos similars als domèstics». Les campanyes per al foment de l’ús de bosses reutilitzables i el cobrament de les bosses d’un sol ús han contribuït a la reducció del consum de plàstic. Però no n’hi ha prou.

A més d’exigir polítiques efectives que prohibeixin la producció de plàstics d’un sol ús i que se sancionin les indústries contaminants, el canvi també arribarà amb la revolució individual. La sostenibilitat comença en cada persona: la consciència i l’actitud de cada individu ens ha de fer caminar cap a un futur digne. La jove Greta Thunberg, inspiradora del moviment Fridays for future, que també ha arribat a Andorra, ens ha recordat a tothom que no hi ha temps, que hem d’actuar ja i que tots tenim part de responsabilitat. Els especialistes en els estudis de canvi climàtic han fixat l’any 2037 com el punt del no-retorn i, per tant, no ens queda massa temps per actuar.

Siguem conscients que no hi ha marxa enrere, que no tenim planeta B i que les nostres accions tenen conseqüències. A més d’exigir als governs que apliquin polítiques favorables al medi ambient, cadascun de nosaltres hi podem posar el nostre gra de sorra: reduïm el consum de plàstics d’un sol ús, utilitzem bosses biodegradables per a les escombraries, comprem a granel, reutilitzem, reciclem... La temàtica de l’última Diada d’Andorra a la Universitat Catalana d’Estiu ha estat, precisament, l’economia circular, durant la qual es va reflexionar sobre el consum responsable i com evitar el malbaratament. Perquè el millor residu és el que no es produeix.