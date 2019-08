Jaédson Alves

El colorit i sorollós paisatge que conforma la biodiversitat de l’Amazònia brasilera va donar lloc a un silenci estremidor a les zones devastades pel foc que devora part de la selva, on serps, peixos i altres animals intenten escapar de les flames que avancen ràpidament.

A uns 150 quilòmetres de Porto Velho, la capital regional de l’amazònic estat de Rondônia, una considerable part de terra crema de manera ininterrompuda i ja ha consumit més de cinc quilòmetres del terreny. Serps, peixos i fins a petits mamífers lluitaven per posar-se fora de perill de les flames. Molts d’ells, però, es van veure atrapats en immensos gorgs de fang i van acabar morint al seu interior.

Als voltants de les zones afectades pels vasts incendis que cremen des de fa setmanes part del bosc tropical s’acumulaven cadàvers d’alguns animals que han sucumbit a causa del fum o a les flames. Propietaris de petites finques situades , amb més de mig centenar de vaques i algunes gallines, veuen preocupats per l’avanç de les flames. Durant el dia, forts vents van sacsejar la regió, el que podria contribuir encara més amb el ràpid l’avanç de les flames cap a l’interior de la selva. Si el foc arriba a les seves propietats, se’ls farà molt complicat apagar-lo. L’aterridor silenci que ha substituït el cant dels ocells tan sols és trencat per l’ensordidor soroll de les flames, que avancen sense control i s’empassen cada vegada més el bosc tropical, on hi ha un 20% de tota l’aigua dolça del món.

Els incendis a l’Amazònia han causat commoció dins i fora del Brasil i va fer que diversos sectors de la societat civil, organitzacions ambientals i fins i tot líders d’algunes potències europees s’alcessin la veu en defensa seva. La tardana reacció del Govern brasiler igualment va provocar una onada de crítiques i protestes en diverses ciutats del país, que van portar que el president, Jair Bolsonaro, autoritzés l’ús de les Forces Armades en les tasques per contenir les flames.

L’Amazònia, que s’expandeix per vuit països de Sud-amèrica, a més de Brasil, és l’ecosistema amb major diversitat de fauna i flora i alberga prop del 10% de totes les espècies conegudes. Organitzacions ecologistes van alertar que els recurrents incendis i la desforestació de la selva amazònica tindran conseqüències profundes no només per al bosc tropical, sinó per tothom.

És l’Amazònia qui regula el clima i les pluges al país. Com més gran la desforestació, més desregulades seran les pluges, el que influeix també en el clima global. L’intens fum provocat pels incendis fa que diverses ciutats de la regió hagin aparegut sota una forta boira i amb el cel vermell com el foc. Així mateix, les seves conseqüències ja poden ser sentides entre la població. El fum s’estén durant tota la nit i és molt complicat respirar. Està maltractant molt tota la gent que viu a la regió amazònica.