Fabiola Sofia Masegosa

El curs començarà aviat i, per alguns alumnes serà el primer any de carrera a la universitat. Durant les primeres setmanes podeu sentir-vos perduts, pot ser que no sigueu capaços de seguir tantes assignatures i continguts, que us costi organitzar-vos i, fins i tot, que us hagin assaltat els dubtes de si sereu capaços de complir amb els objectius que us demana aquest curs. I tant que sí! Molts ànims!

En primer lloc, abans de començar una carrera, és molt important informar-vos molt bé sobre el pla d’estudis que haureu de seguir. D’aquesta manera sabreu a què us enfronteu, tant en aquest primer curs com en els següents, i podreu anticipar si esteu completament interessats a realitzar aquests estudis.

El primer any no resulta fàcil per a cap estudiant perquè implica adaptar-se a un nou context organitzatiu, educatiu i social. Per això, en aquesta ocasió vull parlar-vos sobre algunes pautes a seguir quan comenceu el vostre primer any a la universitat. Entre elles són molt importants acostar-vos als serveis d’orientació perquè us ajudin a organitzar-se millor, aprendre a autogestionar el vostre temps d’estudi i tractar de participar activament en totes les classes.

La universitat comporta nous reptes com el d’adequar-se a una nova forma d’estudiar, atès que s’han d’aprendre conceptes i procediments més complexos. A més, us adoneu que les classes tenen molts més alumnes i, per tant, els professors no dirigeixen als alumnes d’una forma personalitzada com ho feien en Batxillerat. Per acabar d’arreglar-ho, la majoria d’ells no saben ni com us dieu. Per tant, cal desenvolupar competències cognitives que us permetin realitzar un treball més autònom i autogestionar el temps per estudiar i realitzar tots els treballs.

Estudiar pel vostre compte pot resultar-vos difícil al principi, però heu d’estar disposats a aprendre a fer-ho. Heu d’aprendre a ser disciplinats i conèixer-vos molt bé a vosaltres mateixos per poder autogestionar-vos. És molt important que intenteu treballar cada dia una mica, no perdre mai l’interès per aprendre i seguir adequadament el fil de totes les assignatures, perquè després és molt difícil tornar a posar-vos al dia.

Heu d’aprofitar bé les sessions lectives, siguin presencials o on-line, implicant-vos en elles i no perdent-vos cap. Fer-ho així, constitueix una garantia que podreu adaptar-vos i superar el primer any de carrera i els que vénen després sense problemes. Implicar-vos vol dir estar atents a les aportacions del professor, tutor o els companys, així com participar activament, donant les vostres opinions, estudiant i treballant els coneixements apresos.

D’altra banda, heu d’adonar-vos que arribeu a un context més heterogeni que el que coneixíeu abans, pel que haureu d’integrar-vos, fer nous amics i resoldre conflictes amb persones molt diferents. A més, molts de vosaltres heu d’enfrontar-vos a un canvi de residència, a viure fora de la llar familiar o a haver de buscar mitjans econòmics per poder pagar-vos els estudis. Aquest últim factor sol complicar força les coses. Poder comptar amb un grup de companys i envoltar-vos de gent que us doni suport en moments on la carrera pot fer-se una mica dura, us permetrà entendre i compartir la vida universitària, amb tots els reptes que implica.

Bé, aquestes són algunes de les pautes que us aconsello adoptar perquè pugueu afrontar millor el vostre primer curs de carrera. Molta sort a tots!